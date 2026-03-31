Суд в США освободил одну из задержанных у военной базы в Калифорнии россиянок

Федеральный суд в Калифорнии постановил немедленно освободить из-под стражи гражданку России Кристину, которую задержали в январе после инцидента на военной базе "Кэмп-Пендлтон", передает РИА Новпости.

Ранее РИА Новости сообщало, что Кристина и Наталия, которые находятся в иммиграционном центре Сан-Диего почти три месяца, 18 марта подали жалобы в федеральный суд, оспаривая законность своего содержания под стражей.

"Суд удовлетворяет ходатайство... и постановляет ответчикам немедленно освободить заявительницу из-под стражи", - говорится в решении судьи.

Как следует из материалов дела, Кристина въехала в США в декабре 2022 года и сразу была задержана. Спустя несколько дней ее отпустили под иммиграционный контроль.

Однако 17 января 2026 года ее снова взяли под стражу на территории базы морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в Сан-Диего. По словам россиянки, она заехала на объект, чтобы воспользоваться туалетом.

После этого инцидента ее поместили в центр содержания иммигрантов Otay Mesa. Суд признал, что власти США нарушили права россиянки, так как ей не объяснили причины аннулирования прежних условий освобождения и не дали возможности оспорить арест.

Стороны обязаны до 1 апреля подтвердить исполнение решения об освобождении, и дело должно быть официально закрыто, выяснило РИА Новости.

В то же время суд по делу Наталии аналогичного решения пока не вынес: ее жалоба рассматривается в стандартном порядке.

В январе посольство РФ в США подтвердило задержание в Калифорнии двух гражданок России после "несанкционированного въезда" на военную базу "Кэмп Пендлтон". По данным СМИ, девушки могли попасть на её территорию по ошибке, следуя указаниям навигатора.

