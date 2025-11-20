В СОУНБ прозвучат избранные произведения Шумана и Брамса

160

26 ноября в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить музыкальный спектакль «Любовь и жизнь женщины». Гости библиотеки получат возможность услышать исполнение вокальных сочинений Роберта и Клары Шуман, а также фортепианных произведений Роберта Шумана и Иоганнеса Брамса. (12+)

Творческий союз двух гениев и их прекрасной вдохновительницы оставил неизгладимый след в истории классической музыки. Летопись отношений между представителями этого блестящего трио многим представляется как любовный треугольник, жизнь в котором была полна и трагизма, и беззаветного служения искусству. Роберта и Клару Шуман связывали долгие узы брака, которые прервались лишь со скоропостижной смертью Роберта. Взаимоотношения Клары Шуман и преданного ученика её покойного супруга, Иоганнеса Брамса, до сих пор занимают умы исследователей. Хорошо известно, что Брамс восхищался «искренне любимой подругой», однако всей правды о том, что Клара могла испытывать в ответ, узнать уже невозможно – по взаимному согласию оба уничтожили почти всю переписку, которая касалась этой чувственной темы. Одно остаётся несомненным: духовная связь между тремя великими сочинителями вдохновила их на то, чтобы подарить миру огромное количество музыкальных шедевров.

Избранные произведения композиторов в областной научной библиотеке исполнят артисты Самарской государственной филармонии, лауреаты международных конкурсов Ольга Ушкова (сопрано) и Павел Назаров (фортепиано). С художественным словом выступит лектор-музыковед филармонии Ирина Цыганова.

26 ноября (среда) в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

Вход на мероприятие предусмотрен по билетам.

12+

