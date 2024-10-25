В СОУНБ пройдёт творческая встреча с протоиереем Сергеем Ельчениновым

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29 октября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт творческая встреча с самарским священнослужителем, прозаиком, поэтом Сергеем Ельчениновым. Почётный гость библиотеки представит публике свою недавно вышедшую книгу под названием «Марьевка. Деревенские рассказы».

Сергей Васильевич Ельченинов – настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Беловка Богатовского района. На протяжении многих лет он занимается литературным творчеством, публикует свои стихотворения и рассказы. Первой книгой писателя стал сборник стихов и рассказов «Дорога», вышедший в 2014 году.

Книга «Марьевка. Деревенские рассказы» посвящена родному селу автора – Марьевке, что находится в Борском районе. Здесь, в этом маленьком живописном уголке Самарской области, прошло детство писателя. В своём новом произведении Сергей Ельченинов обращается к своим самым ранним воспоминаниям, воскрешая в памяти людей и события давно минувших лет. Воссоздавая на страницах образ села в прошлом веке, он рассказывает о том, чем жила российская глубинка, какого уклада, традиций и мышления придерживались деревенские жители в нашей губернии.

Встреча с Сергеем Ельчениновым проводится Самарской областной научной библиотекой совместно с Аксаковским комитетом Самарской области, членом которого является и сам литератор. Ожидается, что презентация книги пройдёт при участии председателя Самарского отделения Союза писателей России Александра Громова.

29 октября в 15:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный! 12+

Фото: пресс-служба СОУНБ