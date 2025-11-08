В СОУНБ пройдёт открытый телемост с автором книги «Зелёные мили» Еленой Залесской

140

14 ноября в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить творческую встречу с Еленой Залесской, журналистом, фронтовым волонтёром, автором популярного телеграм-канала о героях нашего времени «Дневник мракоборцев».

Совсем недавно Елена Залесская завершила работу над книгой «Зеленые мили», которую она написала после многочисленных поездок на освобождённые территории. Писательница признаётся, что книга не сосредоточена на описании боевых действий. «На самом деле, моя книга не столько о войне. Когда мне говорят, мол, ты была на войне, я отвечаю, что это не так: я не была в окопе, я не держала там автомат, я не отстреливалась от врага. У меня нет этого опыта, но у меня есть опыт общения с людьми и наблюдения за тем, как в людях здесь, в таких условиях, сохраняется то хорошее, что в них заложено Богом», – поясняет она. Залесская отмечает, что эта книга – личный способ «оставить в нашей памяти тех людей, которые защищали нас, защищали нашу землю, защищали наш народ». В ходе предстоящего мероприятия писательница расскажет о героях книги и их судьбах, поделится подробностями своей волонтёрской деятельности.

Творческая встреча с Еленой Залесской организована Центром чтения Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) и пройдёт в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде». Самарские читатели смогут пообщаться с автором, задать вопросы и поделиться своими мыслями и впечатлениями в режиме телемоста.

14 ноября 2025 года в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный! 16+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ