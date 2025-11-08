Я нашел ошибку
Отмечается, что аферисты обещают одобрить кредит с кабальными годовыми процентами почти всем, в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей.
МВД: мошенники похищают деньги под предлогом оформления виртуальной кредитки
"Акрон", набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Акрон" обыграл московское "Динамо" -2:1
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +5, +7°С.
9 ноября в регионе без осадков, до +8°С
Уроки мужества учат ребят помнить и чтить доблестные подвиги павших героев.
Полицейские региона провели уроки мужества с учащимися образовательных организаций
С 2022 года музей приглашает молодых людей на экскурсии, интерактивные программы, фольклорные мероприятия, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, образовательные программы.
Сергиевский историко-краеведческий музей – лидер программы «Пушкинская карта»
Это порядка 40% от численности населения региона.
Более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
Залесская отмечает, что эта книга – личный способ «оставить в нашей памяти тех людей, которые защищали нас, защищали нашу землю, защищали наш народ».
В СОУНБ пройдёт открытый телемост с автором книги «Зелёные мили» Еленой Залесской
8 ноября отдают дань памяти сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.
Руководство ГУ МВД СО приняло участие в возложении цветов к Мемориальному комплексу памяти сотрудников органов внутренних дел
В СОУНБ пройдёт открытый телемост с автором книги «Зелёные мили» Еленой Залесской

8 ноября 2025 15:53
140
Залесская отмечает, что эта книга – личный способ «оставить в нашей памяти тех людей, которые защищали нас, защищали нашу землю, защищали наш народ».

14 ноября в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить творческую встречу с Еленой Залесской, журналистом, фронтовым волонтёром, автором популярного телеграм-канала о героях нашего времени «Дневник мракоборцев».

Совсем недавно Елена Залесская завершила работу над книгой «Зеленые мили», которую она написала после многочисленных поездок на освобождённые территории. Писательница признаётся, что книга не сосредоточена на описании боевых действий. «На самом деле, моя книга не столько о войне. Когда мне говорят, мол, ты была на войне, я отвечаю, что это не так: я не была в окопе, я не держала там автомат, я не отстреливалась от врага. У меня нет этого опыта, но у меня есть опыт общения с людьми и наблюдения за тем, как в людях здесь, в таких условиях, сохраняется то хорошее, что в них заложено Богом», – поясняет она. Залесская отмечает, что эта книга – личный способ «оставить в нашей памяти тех людей, которые защищали нас, защищали нашу землю, защищали наш народ». В ходе предстоящего мероприятия писательница расскажет о героях книги и их судьбах, поделится подробностями своей волонтёрской деятельности.

Творческая встреча с Еленой Залесской организована Центром чтения Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) и пройдёт в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде». Самарские читатели смогут пообщаться с автором, задать вопросы и поделиться своими мыслями и впечатлениями в режиме телемоста.

14 ноября 2025 года в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!   16+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

