Один квадратный метр жилья в России стоит как две зарплаты

Стоимость одного квадратного метра жилой площади в России равнозначна примерно двум среднемесячным зарплатам. Во сколько обходится покупка жилья сегодня, агентству РИА Новости рассказал старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По подсчетам аналитика, самая дорогостоящая недвижимость продается в Крыму и Севастополе. Там за один квадратный метр жилья придется отдать около трех средних зарплат. Дешевле всего стоит жилплощадь в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе — тут стоимость одного квадратного метра соответствует размеру одной заработной платы, отметил Танурков.

Москвичу, жителю Кубани и Татарстана требуется порядка 2,2-2,3 зарплаты. В Санкт-Петербурге один квадратный метр жилой площади обходится примерно в две с половиной зарплаты, подытожил собеседник агентства, пишет Лента.