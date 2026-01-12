Я нашел ошибку
В 2026 году ожидается много магнитных бурь
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
30% самарцев рассчитывают на карьерный рост в 2026 году
20‑летний кинельчанин похитил 350 тыс. у бабушки по указке анонима
Один квадратный метр жилья в России стоит как две зарплаты
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
Россия стала самым крупным поставщиком гречки в США
АТОР: отмена виз для туристов из Индии усилит въездной туризм в Россию
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Один квадратный метр жилья в России стоит как две зарплаты

78
Стоимость одного квадратного метра жилой площади в России равнозначна примерно двум среднемесячным зарплатам. Во сколько обходится покупка жилья сегодня, агентству РИА Новости рассказал старший директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По подсчетам аналитика, самая дорогостоящая недвижимость продается в Крыму и Севастополе. Там за один квадратный метр жилья придется отдать около трех средних зарплат. Дешевле всего стоит жилплощадь в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе — тут стоимость одного квадратного метра соответствует размеру одной заработной платы, отметил Танурков.

Москвичу, жителю Кубани и Татарстана требуется порядка 2,2-2,3 зарплаты. В Санкт-Петербурге один квадратный метр жилой площади обходится примерно в две с половиной зарплаты, подытожил собеседник агентства, пишет Лента.

Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
117
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1224
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
955
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
912
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
1127
