По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки
По информации Приволжское УГМС 13 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С.
13 января в регионе небольшой снег, до -7°С
Мужчина сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, он указал, кто является похитителем.
Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
Сегодня в Ставропольском районе горела баня
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по песочной анимации и декоративно-прикладному творчеству.
Благотворительная акция «Рождение добра» прошла в Самаре, объединив более 300 особенных детей и подростков
Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области
Студенты СПО губернии поборются за Кубок России по интеллектуальным играм в Москве
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Экономика России подошла к стагнации

Экономика России подошла к стагнации

Данные Росстата и опережающие показатели свидетельствуют о том, что к концу года российская экономика вплотную приблизилась к стагнации, так как даже частное потребление, большей частью обеспечившее рост ВВП, выдохлось. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минэкономразвития оценивает годовой прирост ВВП за первые 11 месяцев года (более поздняя статистика еще не опубликована) в один процент, но отдельно в ноябре он составил только 0,1 процента. При этом выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности и вовсе сократился на 0,5 процента впервые с февраля 2023 года.

Единственной базовой отраслью, которая показала рост за этот месяц, стал оборот розницы, но его может объяснить ожидание повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с начала 2026 года. Частный спрос в ноябре увеличился на 3,5 процента, что на четверть ниже, чем в октябре.

Между тем данные Сбериндекса свидетельствуют о том, что в последнюю неделю декабря упали и потребительские расходы — минус 3,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В свою очередь, композитный индекс PMI S&P в декабре свидетельствует о стабилизации роста экономики на околонулевом уровне. Кроме того, в ноябре уровень безработицы снова снизился до исторически минимальных 2,1 процента, пишет Лента. 

«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
