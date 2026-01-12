Экономика России подошла к стагнации

Данные Росстата и опережающие показатели свидетельствуют о том, что к концу года российская экономика вплотную приблизилась к стагнации, так как даже частное потребление, большей частью обеспечившее рост ВВП, выдохлось. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минэкономразвития оценивает годовой прирост ВВП за первые 11 месяцев года (более поздняя статистика еще не опубликована) в один процент, но отдельно в ноябре он составил только 0,1 процента. При этом выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности и вовсе сократился на 0,5 процента впервые с февраля 2023 года.

Единственной базовой отраслью, которая показала рост за этот месяц, стал оборот розницы, но его может объяснить ожидание повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с начала 2026 года. Частный спрос в ноябре увеличился на 3,5 процента, что на четверть ниже, чем в октябре.

Между тем данные Сбериндекса свидетельствуют о том, что в последнюю неделю декабря упали и потребительские расходы — минус 3,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В свою очередь, композитный индекс PMI S&P в декабре свидетельствует о стабилизации роста экономики на околонулевом уровне. Кроме того, в ноябре уровень безработицы снова снизился до исторически минимальных 2,1 процента, пишет Лента.