Кинотеатры РФ установили рекорд по кассовым сборам в новогодние каникулы

Российские кинотеатры в период новогодних каникул заработали свыше 10 миллиардов рублей. Такие кассовые сборы стали историческим рекордом, пишет РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, пишет Смотрим.

Лидером проката стал фильм "Чебурашка 2", заработавший почти 5 миллиардов рублей, отмечается в материале. На втором и третьем местах – фильмы "Простоквашино" и "Буратино", которые с начала года заработали примерно по 2 миллиарда рублей.

"Кассовые сборы российских кинотеатров по итогам "новогодней битвы" 2026 года впервые превысили 10 миллиардов рублей. <...> Годом ранее этот показатель был заметно ниже и составлял всего 6,9 миллиарда рублей", – пишет издание.

Уточняется, что в праздничные дни было продано 18,8 миллиона билетов. Благодаря одновременному выходу самых ярких картин новогодние праздники традиционно становятся самым кассовым периодом за весь год.

При этом в 2022 году, до ухода голливудских фильмов из РФ, кинотеатры собрали лишь 3,7 миллиарда рублей за новогодние праздники, а до пандемии коронавируса, в 2020-м, – 4,9 миллиарда.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы второй части "Чебурашки" уже к 5 января превысили 2,7 миллиарда рублей. Фильм-чемпион российского проката – история не только для детей, но и для всей семьи.