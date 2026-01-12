В Самарской области прошли массовые соревнования по конькобежному спорту «Зимой - коньки, летом - ролики»

В Самарской области 11 января состоялись массовые физкультурные соревнования по конькобежному спорту «Зимой - коньки, летом - ролики».

Этот старт проводится в нашем регионе ежегодно. Любители спорта и здорового образа жизни получают возможность познакомиться с конькобежным спортом, освоить технику и проверить себя в состоянии с соперником.

Соревнования организованы Федерацией конькобежного спорта Самарской области при поддержке министерства спорта в рамках физкультурного фестиваля «Спортландия», который проходит в течение новогодних каникул на лыжной базе СШ «Чайка».

Соревнования проводятся с целью привлечения жителей Самарской области к активному образу жизни и занятиям спортом в зимний период времени на свежем воздухе.

Фото: скрин видео минспорта региона