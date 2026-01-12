в Челно‑Вершинском районе задержали женщину, обокравшую 91‑летнюю пенсионерку

В декабре 2025 года оперуполномоченные Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району узнали, что сельская жительница в мае дважды обманула пожилую соседку 1934 года рождения, похитив у нее в общей сложности 34 тысячи рублей.

С целью проверки полученной информации полицейские установили и опросили возможных очевидцев, изучили финансовые документы пенсионера и приняли у нее заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности ранее не судимую 40–летнюю местную жительницу.

Со слов потерпевшей, она попросила соседку сопроводить ее к банкомату, который находится в другом населенном пункте, где помочь снять с банковской карты денежные средства и приобрести различные товары для 62-летнего сына в больницу. С такой просьбой она обращалась к соседке дважды.

После того, как женщины вернулись домой и прошло несколько дней, сельская жительница обнаружила, что соседка, помогая ей, сняла в банкомате сумму денег гораздо больше, чем затем они потратили на товары для сына.

Оперуполномоченные, располагая сведениями о личности и месте жительства женщины, задержали ее и доставили в отдел полиции. Местная жительница призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что рассчитывала, что 91-летняя соседка не заметит хищения.

Следственной группой ОМВД России по Челно-Вершинскому району в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время ущерб потерпевшей злоумышленница возместила в полном объеме.