Музей Эльдара Рязанова запускает вторую часть киношколы «Больше, чем кино: форма и история» (16+). Участников ждет 8 занятий программы «История кино», которые пройдут с января по апрель 2026 года. Каждая встреча будет посвящена определенной эпохе и кино-традиции, которые стали важными вехами в истории мирового кинематографа. Предложенный материал позволит ориентироваться в важных датах, разбираться в традициях кино, отличать одни «волны» от других.

Первое занятие пройдет 17 января (суббота) в 17.00. Тема встречи – «Рождение кино из духа техники: новое искусство до своего совершеннолетия» (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Кино родилось немым, но всегда стремилось говорить. С первых кадров оно бросилось рассказывать зрителям о буднях рабочего класса, о тайнах наших сновидений, о фантазиях, из которых слеплены культурные мифы. Аудитория первых фильмов жадно внимала этим рассказам и не замечала, что скрывалось между строк этих историй, составленных из движущихся картинок. Так в первые 20 лет истории кино появился новый тип человека – человек кинематографический.

Как отличаются подходы к кино братьев Люмьер и Жоржа Мельеса? Действительно ли первый художественный фильм сняла женщина и почему именно женский взгляд сыграл особую роль в истории кино? Как ранние ленты вмещали в себя уличное хулиганство и высокую культуру? Наконец, что можно увидеть сегодня в фильмах, снятых между 1895 и 1915 годами? Эти и иные вопросы послужат отправной точкой для первой встречи новой программы киношколы «Больше, чем кино: форма и история».

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cTdJtc

Кроме того, до 17 января участники могут приобрести абонемент. Он позволит посетить все 8 занятий программы «История кино» по льготной цене – 2400 рублей. Купить его можно по ссылке: https://vk.cc/cTdjGY