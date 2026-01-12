Я нашел ошибку
Главные новости:
По традиции, первый день нового, зимнего периода подготовки открыли занятия по военно-политической подготовке.
В Управлении Росгвардии СО стартовал зимний период подготовки
По информации Приволжское УГМС 13 января в Самаре ночью -6, -8°С, днем -3, -5°С.
13 января в регионе небольшой снег, до -7°С
Мужчина сообщил в полицию об угоне транспортного средства. Написав заявление, он указал, кто является похитителем.
Судебные приставы Сызрани взыскали штраф с мужчины за ложный донос на знакомую
Огнем были объяты 30 квадратных метров.
Сегодня в Ставропольском районе горела баня
Ежедневная ходьба, плавание, занятия лечебной физкультурой, помогают контролировать массу тела и поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови.
‍Самарский врач-эндокринолог: «Регулярная физическая активность снижает риск развития сахарного диабета 2 типа»
Все желающие могли принять участие в мастер-классах по песочной анимации и декоративно-прикладному творчеству.
Благотворительная акция «Рождение добра» прошла в Самаре, объединив более 300 особенных детей и подростков
Глава региона поздравил присутствующих с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.
Вячеслав Федорищев наградил сотрудников прокуратуры Самарской области
Студенты СПО губернии поборются за Кубок России по интеллектуальным играм в Москве
Лента новостей
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Музей Эльдара Рязанова запускает вторую часть киношколы «Больше, чем кино: форма и история»

Музей Эльдара Рязанова запускает вторую часть киношколы «Больше, чем кино: форма и история»

Музей Эльдара Рязанова запускает вторую часть киношколы «Больше, чем кино: форма и история» (16+). Участников ждет 8 занятий программы «История кино», которые пройдут с января по апрель 2026 года. Каждая встреча будет посвящена определенной эпохе и кино-традиции, которые стали важными вехами в истории мирового кинематографа. Предложенный материал позволит ориентироваться в важных датах, разбираться в традициях кино, отличать одни «волны» от других.

Первое занятие пройдет 17 января (суббота) в 17.00. Тема встречи – «Рождение кино из духа техники: новое искусство до своего совершеннолетия» (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Кино родилось немым, но всегда стремилось говорить. С первых кадров оно бросилось рассказывать зрителям о буднях рабочего класса, о тайнах наших сновидений, о фантазиях, из которых слеплены культурные мифы. Аудитория первых фильмов жадно внимала этим рассказам и не замечала, что скрывалось между строк этих историй, составленных из движущихся картинок. Так в первые 20 лет истории кино появился новый тип человека – человек кинематографический.

Как отличаются подходы к кино братьев Люмьер и Жоржа Мельеса? Действительно ли первый художественный фильм сняла женщина и почему именно женский взгляд сыграл особую роль в истории кино? Как ранние ленты вмещали в себя уличное хулиганство и высокую культуру? Наконец, что можно увидеть сегодня в фильмах, снятых между 1895 и 1915 годами? Эти и иные вопросы послужат отправной точкой для первой встречи новой программы киношколы «Больше, чем кино: форма и история».

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cTdJtc

Кроме того, до 17 января участники могут приобрести абонемент. Он позволит посетить все 8 занятий программы «История кино» по льготной цене – 2400 рублей. Купить его можно по ссылке: https://vk.cc/cTdjGY

Второе занятие программы «История кино» пройдет 31 января (суббота) в 17.00. Тема встречи – «Три великие традиции эпохи немого кино: французский, немецкий, советский авангард» (16+).

