Россия стала самым крупным поставщиком гречки в США. Об этом 12 января стало известно из данных американской статслужбы.

Отмечается, что Россия экспортировала гречку в США на $1,8 млн.

Как сообщило агентство «РИА Новости», Россия тем самым опередила Канаду, которая поставила гречневой крупы на $1,6 млн.

Ранее, 9 января, сообщалось об увеличении закупок США российских сладостей. Согласно американским данным, за 10 месяцев компании из США закупали карамель, шоколад и выпечку из РФ на общую сумму $5 млн, что на 13% больше в годовом выражении и вдвое больше, чем в 2023 году.