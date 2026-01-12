АТОР: отмена виз для туристов из Индии усилит въездной туризм в Россию

Безвизовый режим между РФ и Республикой Индией окажет существенное влияние на весь въездной туризм в Россию, которая в настоящее время является популярным направлением для отдыха у туристов из арабских и азиатских стран. Об этом в воскресенье, 11 января, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она указала, что поток индийских туристов в РФ за 2025 год вырос на 30%.

«Безвизовый режим для туристов из Индии будет иметь сильное влияние на въездной туризм», — заявила она в беседе с ТАСС.

Собеседница агентства уточнила, что в прошлом году в Россию приезжали туристы из Китайской Народной Республики (КНР), Королевства Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Султаната Оман, а также из Турции и стран, располагающихся на территории Юго-Восточной Азии. В числе иностранцев, которые гостили в стране, также были и граждане Индии, пишут "Известия".