В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»

27 ноября в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытый мастер-класс «Школа дронов», который проведут специалисты центра беспилотных систем (ЦБС-229) Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

Участники мастер-класса получат возможность узнать о преимуществах применения беспилотных авиационных систем, об основных понятиях, связанных с дронами, а также о том, как можно использовать программное обеспечение для управления БПЛА. Посетители библиотеки также смогут самостоятельно поучаствовать в запуске аппаратов в специально выделенной зоне. Мастер-класс будет интересен для всех, кто интересуется последними достижениями в области беспилотной авиации и робототехники, а также думает о том, чтобы связать своё профессиональное будущее с работой в сфере производства, обслуживания и эксплуатации БПЛА.

«Школа дронов» пройдёт в поддержку III Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий» и в рамках мероприятий национального проекта «Беспилотные авиационные системы», действующего в России с 2024 года и направленного на создание перспективной самостоятельной отрасли экономики, связанной с использованием гражданских БПЛА. О новых событиях научно-технической направленности в СОУНБ можно будет узнать в сообществе учреждения «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

27 ноября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

12+

Фото: пресс-служба СОУНБ