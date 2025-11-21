Я нашел ошибку
Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»

21 ноября 2025 14:29
123
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.

27 ноября в 13:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытый мастер-класс «Школа дронов», который проведут специалисты центра беспилотных систем (ЦБС-229) Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва.

Участники мастер-класса получат возможность узнать о преимуществах применения беспилотных авиационных систем, об основных понятиях, связанных с дронами, а также о том, как можно использовать программное обеспечение для управления БПЛА. Посетители библиотеки также смогут самостоятельно поучаствовать в запуске аппаратов в специально выделенной зоне. Мастер-класс будет интересен для всех, кто интересуется последними достижениями в области беспилотной авиации и робототехники, а также думает о том, чтобы связать своё профессиональное будущее с работой в сфере производства, обслуживания и эксплуатации БПЛА.

«Школа дронов» пройдёт в поддержку III Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная неделя цифровых технологий» и в рамках мероприятий национального проекта «Беспилотные авиационные системы», действующего в России с 2024 года и направленного на создание перспективной самостоятельной отрасли экономики, связанной с использованием гражданских БПЛА. О новых событиях научно-технической направленности в СОУНБ можно будет узнать в сообществе учреждения «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

27 ноября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

12+

 

Фото:  пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

