В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»

6 ноября Самарская областная универсальная научная библиотека станет одной из главных площадок проведения Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант» в Самаре. Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.

«Большой этнографический диктант» призван служить делу укрепления общероссийской гражданской идентичности, популяризации традиционных российских духовно-нравственных ценностей, противодействия фальсификации истории. В 2025 году акция проводится в юбилейный, десятый, раз. В этом году её участникам предстоит ответить на 30 общих для всех регионов России вопросов, посвящённых истории, обычаям, традициям, верованиям, географии коренных народов нашей страны. Задания Диктанта оформлены в виде теста. На все ответы даётся 45 минут, а максимум за них можно получить 100 баллов.

«Большой этнографический диктант» проводится Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) в рамках государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики». В нашей губернии, которая входит в число лидеров по количеству участников Диктанта, организатором акции выступает министерство внутренней политики Самарской области.

«Юбилейный, десятый, диктант – это не только повод подвести итоги, но и стимул двигаться дальше в укреплении общероссийского гражданского единства», – отметил руководитель ФАДН Игорь Баринов.

Написать Диктант можно будет не только на одной из площадок его проведения, но и онлайн – для этого необходимо зайти на официальный сайт проекта с 1 по 8 ноября. Итоги акции будут подведены в День Конституции Российской Федерации – 12 декабря 2025 года. Все участники проекта смогут получить именные сертификаты.

6 ноября в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).