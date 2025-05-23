Я нашел ошибку
Главные новости:
Территория в Тольятти с разработанной концепцией загородного комплекса будет продана с аукциона
Территория в Тольятти с разработанной концепцией загородного комплекса будет продана с аукциона
В Самаре в ДТП пострадал младенец
В Самаре в ДТП пострадал младенец
В Самаре хотят взять под защиту стадион "Буревестник"
В Самаре хотят взять под защиту стадион "Буревестник"
Роспотребнадзор вновь признал непригодными пляжи Анапы
Роспотребнадзор вновь признал непригодными пляжи Анапы
Учебную эвакуацию провели сергиевские огнеборцы в детском лагере санатория «Сергиевские минеральные воды»
Учебную эвакуацию провели сергиевские огнеборцы в детском лагере санатория «Сергиевские минеральные воды»
В Самарской области владельцев обяжут убирать за собаками
В Самарской области владельцев обяжут убирать за собаками
Путин поручил освободить от НДС услуги по ремонту и обслуживанию домов
Путин поручил освободить от НДС услуги по ремонту и обслуживанию домов
67% работодателей в Самаре принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки
67% работодателей в Самаре принимают выпускников вузов и колледжей на стажировки
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.74
-0.01
EUR 90.2
-1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ пройдет лекция "Почему мы застреваем в прошлом"

23 мая 2025 12:17
119
В СОУНБ пройдет лекция "Почему мы застреваем в прошлом"

29 мая в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить открытую просветительскую встречу со специалистами клиники психотерапии «Про тебя». Самарцев ждёт лекция на тему «Почему мы застреваем в прошлом?», посвящённая тому, как личная история человека влияет на его отношение к самому себе.

Психологические травмы, страх неизвестности, отсутствие ориентиров впереди… По этим и другим причинам многие люди продолжают постоянно обращаться к своему прошлому, отказываясь при этом искать новые жизненные пути. Несмотря на то, что прошлое, казалось бы, остаётся жить лишь в воспоминаниях, зачастую накопленный опыт заставляет нас воспроизводить одни и те же шаблоны мышления и поведения. С самого детства человек перенимает отношение к самому себе от своих родителей, а затем в течение жизни приобретает привычки, которые на какое-то время помогают адаптироваться к окружающей действительности, а затем начинают мешать жить.

Как найти в прошлом опору, а не преграду к личностному росту? Как перестать постоянно думать об утратах и упущенных возможностях? Что нужно сделать, чтобы начать жить настоящим и будущим? На эти и многие другие вопросы ответят специально приглашённые гости областной научной библиотеки – подростковый и взрослый психолог, ACT- и СFT-психолог, магистр психологии Тимур Абилов и клинический психолог, КПТ-психолог, член АКПП, магистр психологии Александр Карасев!

Предстоящая встреча пройдёт в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится СОУНБ в партнёрстве с психотерапевтической клиникой «Про тебя». 

29 мая в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
23 мая 2025  13:20
В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
89
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
23 мая 2025  11:57
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
118
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
23 мая 2025  11:54
В Самарскую область снова нагрянут заморозки
135
самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
23 мая 2025  11:51
Самовольное использование лицом воздушного пространства беспилотным или малым воздушным судном является нарушением действующего законодательства
138
Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС
23 мая 2025  11:20
Самарская область станет площадкой обсуждения кадровых перспектив отрасли БАС
139
Весь список