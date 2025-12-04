Я нашел ошибку
Главные новости:
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
Герой России, боевой офицер, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами,
Вахта Героев Отечества прошла в СЮИ ФСИН России
Основная задача проекта – помочь ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилое пространство под индивидуальные потребности, тем самым вернув им чувство независимости и удобства в повседневной жизни.
В Самаре реализует программу по созданию адаптированного жилья для ветеранов СВО с инвалидностью
В СОУНБ приглашают на концерт авторской музыки Артура Сафеева «В ожидании Рождества»

146
В программе музыкального вечера прозвучат светлые, радостные и навеянные духом Рождества произведения.

10 декабря в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить концерт авторской музыки Артура Сафеева «В ожидании Рождества». В программе музыкального вечера прозвучат светлые, радостные и навеянные духом Рождества произведения.

Артур Сафеев – контрабасист, скрипач, альтист, концертмейстер группы контрабасов Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Музыку Артур Марсельевич сочиняет на протяжении более двадцати лет. Свою сочинительскую деятельность композитор начал с пьес для контрабаса, после чего продолжил писать музыку для других инструментов. Сейчас он увлекается и переложением оригинальных музыкальных произведений.

Мелодии Артура Сафеева исполнят в библиотеке как сам их автор, который сыграет на скрипке, альте и контрабасе, так и коллектив артистов Академического симфонического оркестра филармонии, в состав которого войдут:

Ольга Загадкина, лауреат всероссийских и международных конкурсов (скрипка);

Асият Магомедсаидова (скрипка);

Александр Дарвин (виолончель);

Юрий Лисичкин (контрабас);

Дарья Кириллова (флейта).

Также в концерте примут участие:

Дарья Тарасенко, лауреат международных конкурсов (фортепиано);

Татьяна Маркелова, студентка СГИК (скрипка).

Помимо авторской музыки Артура Сафееева, в ходе концерта прозвучат и мелодии Джованни Боттезини – итальянского композитора и выдающегося контрабасиста, из творчества которого черпает свое вдохновение наш земляк.

10 декабря (четверг) в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

6+

