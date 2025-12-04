В СОУНБ приглашают на концерт авторской музыки Артура Сафеева «В ожидании Рождества»

10 декабря в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить концерт авторской музыки Артура Сафеева «В ожидании Рождества». В программе музыкального вечера прозвучат светлые, радостные и навеянные духом Рождества произведения.

Артур Сафеев – контрабасист, скрипач, альтист, концертмейстер группы контрабасов Академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии. Музыку Артур Марсельевич сочиняет на протяжении более двадцати лет. Свою сочинительскую деятельность композитор начал с пьес для контрабаса, после чего продолжил писать музыку для других инструментов. Сейчас он увлекается и переложением оригинальных музыкальных произведений.

Мелодии Артура Сафеева исполнят в библиотеке как сам их автор, который сыграет на скрипке, альте и контрабасе, так и коллектив артистов Академического симфонического оркестра филармонии, в состав которого войдут:

Ольга Загадкина, лауреат всероссийских и международных конкурсов (скрипка);

Асият Магомедсаидова (скрипка);

Александр Дарвин (виолончель);

Юрий Лисичкин (контрабас);

Дарья Кириллова (флейта).

Также в концерте примут участие:

Дарья Тарасенко, лауреат международных конкурсов (фортепиано);

Татьяна Маркелова, студентка СГИК (скрипка).

Помимо авторской музыки Артура Сафееева, в ходе концерта прозвучат и мелодии Джованни Боттезини – итальянского композитора и выдающегося контрабасиста, из творчества которого черпает свое вдохновение наш земляк.

10 декабря (четверг) в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, конференц-зал (1 этаж).

6+