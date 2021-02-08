В СОУНБ открывается выставка об Альфреде фон Вакано

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10 февраля в 12.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки «Альфред фон Вакано – коллекционер, предприниматель, меценат», приуроченной к 140-летию создания Жигулевского пивоваренного завода. Экспозиция станет значимой частью масштабного просветительского проекта «Самарский край: события и люди», посвященного празднованию 170-летия Самарской губернии.

На выставке будут представлены редкие книги, газетные и журнальные публикации, фотографии, рассказывающие о жизни и деятельности Альфреда фон Вакано в Самаре. Большой интерес представляют патенты, промышленные образцы и товарные знаки на продукцию предприятия «Жигулевское пиво» в разные периоды его истории. Особой ценностью обладают копии архивных документов, с которыми можно будет ознакомиться в библиотеке.

Выставка «Альфред фон Вакано – коллекционер, предприниматель, меценат» подготовлена совместно с Центральным государственным архивом Самарской области и АО «Жигулевское пиво».

Альфред Йозеф Мария фон Вакано – австрийский дворянин, купец первой гильдии, пивовар, основатель Жигулёвского пивоваренного завода в Самаре, который 140 лет украшает Самару, является одной из визитных карточек нашего города.

Завод, созданный Альфредом фон Вакано, был образцовым для своего времени предприятием с передовой организацией труда и быта рабочих. К 1914 году завод выпускал 3,5 миллиона вёдер пива в год. Пивные склады завода находились в 59 городах Поволжья, Урала, Средней Азии, Сибири. Продукция товарищества имела 15 медалей международных выставок.

Кроме того, Альфред фон Вакано внес огромный вклад в развитие Самары. Первый газовый заводик, газовые фонари, впервые осветившие улицы города, появление электростанции напрямую связаны с деятельностью купца австрийского происхождения. Важным стало участие Альфреда Филипповича в строительстве самарской канализации, на которое предприниматель пожертвовал большую сумму. Впервые в Самаре паровое отопление появилось именно на заводе Вакано и в квартирах его работников.

Не все самарцы знают, что в 1902 году владелец пивоваренного завода подарил под детский сад для бездомных и сирот большой земельный участок, возглавил ремесленный приют-училище, вошел в состав попечительского совета частной женской гимназии и губернского комитета по призрению детей, чьи родители погибли на войне с Японией. Состоял членом Самарского отделения попечительства императрицы Марии Александровны о слепых. И это далеко не полный перечень разносторонней деятельности незаурядного купца и мецената.

Экспозиция, которая подробнее познакомит с яркой жизнью и огромным вкладом в различные сферы жизни Самары Альфреда фон Вакано, будет интересна школьникам, учителям, студентам и преподавателям, а также всем, кто неравнодушен к истории Самарской области.

Записаться на экскурсию по выставке «Альфред фон Вакано – коллекционер, предприниматель, меценат» можно по телефону: 263-44-59 (отдел правовой и патентно-технической информации)

Время работы выставки: с 10 февраля по 8 апреля 2021 года, передает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ