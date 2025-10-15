130

Человек необычайно трудной и удивительной судьбы, Автандил Андриасов поразил самарцев своей новой персональной выставкой, которая стартовала 10 октября в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки. «Жить вопреки» – такое название получила экспозиция.

Имя художника пока не на слуху у массового зрителя, хотя оно, конечно, хорошо известно представителям самарского сообщества живописцев. Автандил Андриасов, проживающий в посёлке Курумоч, почти не появляется на публике, крайне редко даёт интервью. Каждая его выставка – это целое событие, к которому он долго готовится: ведь над своими произведениями он может трудиться месяцами и даже годами.

Причина всему этому – недуг, который преследует живописца с юношеских лет. Когда-то он, уроженец грузинского села, рос вполне здоровым мальчишкой, всерьёз увлекался плаванием и даже побеждал на крупных соревнованиях. Однако в 15 лет с ним случилась большая беда: юноша заболел миопией – почти неизлечимым заболеванием мышечной системы, из-за которого ему с трудом начали даваться самые простые для обычных людей движения. Скоро он сильно потерял в весе и стал инвалидом, неспособным передвигаться без посторонней помощи. Вынужденно забросив спорт, Автандил Андриасов, ведомый незаурядной силой духа и желанием запечатлеть красоту окружающего мира, взялся за кисть и начал изучать теорию искусства, историю Грузии и России. И его усилия очень скоро начали давать плоды. Казалось бы, с этого момента он получил возможность сравнительно легко утвердить себя в новом качестве, однако и здесь его однажды постиг новый удар судьбы: четыре года назад он утратил способность видеть. И тем не менее, даже будучи незрячим, живописец не перестаёт рисовать и по-прежнему удивляет зрителей своими новыми работами, многие из которых можно увидеть на выставке «Жить вопреки».

«Жить вопреки» – это история о том, как можно творить и созерцать, не имея образ перед глазами, но храня его в душе и в памяти. Большинство работ, представленных на выставке, было создано художником в последние пару лет – то есть тогда, когда он уже стал незрячим. На них в почти миниатюрном формате изображены красоты Самарской области и Кавказа, сюжеты из истории России. Есть здесь и одно из самых важных произведений живописца – это картина «Последний год жизни Леонардо да Винчи», которую он написал в 2003 году и впоследствии дорабатывал ещё несколько лет. В экспозиции можно найти и материалы, посвящённые биографии художника.

«Эта выставка – разговор о человеке. Пусть для всех нас она будет напоминанием о том, что даже в самые тёмные дни нашей жизни мы по-прежнему можем находить свет», – так сформулировал идейный посыл экспозиции руководитель галереи «Новое пространство» Дмитрий Вырыпаев.

Выставка «Жить вопреки» будет открыта для свободного посещения до 9 ноября 2025 года. Финалом экспозиции станет благотворительный аукцион, на который будут выставлены работы мастера. Собранные средства пойдут в поддержку тяжело болеющего художника, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (2 этаж).

Вход свободный! 0+

Фото: пресс-служба СОУНБ