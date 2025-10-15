Я нашел ошибку
Новый градоначальник был избран в среду, 15 октября, в ходе внеочередного заседания гордумы.
Главой Жигулевска стал Алексей Иванов
Проект «АкваПОЛИЯ» — это настольная игра, посвящённая сохранению биоразнообразия водных экосистем, особенно пресноводных объектов нашей страны.
Команда из Самарской области - победитель Всероссийского экофорума в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов» 
Для ремонта линии холодного водоснабжения.
Участок улицы Советской Армии в Самаре временно перекроют
В мероприятии приняли участие 22 субъекта Российской Федерации.
Команда «Динамо Самара» на первом месте во Всероссийских соревнованиях по волейболу 
Он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней.
Советы диетолога по питанию во время болезни
Человек необычайно трудной и удивительной судьбы, Автандил Андриасов поразил самарцев своей новой персональной выставкой.
В СОУНБ открылась выставка работ слепого художника Автандила Андриасова - «Жить вопреки»
Он рассказал школьникам, что за «ленту» отправился добровольно, следуя зову сердца.
Ветеран СВО Павел Кудаков провел Урок мужества в самарской школе №110
Федорищев уточнил, что основанием для такого решения стало не единственное нарушение чиновника, а целая цепочка халатных действий.
Вячеслав Федорищев извинился за эмоциональное увольнение главы Кинельского района
В СОУНБ открылась выставка работ слепого художника Автандила Андриасова - «Жить вопреки»

15 октября 2025 18:57
130
Человек необычайно трудной и удивительной судьбы, Автандил Андриасов поразил самарцев своей новой персональной выставкой.

Человек необычайно трудной и удивительной судьбы, Автандил Андриасов поразил самарцев своей новой персональной выставкой, которая стартовала 10 октября в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки. «Жить вопреки» – такое название получила экспозиция.

Имя художника пока не на слуху у массового зрителя, хотя оно, конечно, хорошо известно представителям самарского сообщества живописцев. Автандил Андриасов, проживающий в посёлке Курумоч, почти не появляется на публике, крайне редко даёт интервью. Каждая его выставка – это целое событие, к которому он долго готовится: ведь над своими произведениями он может трудиться месяцами и даже годами.

Причина всему этому – недуг, который преследует живописца с юношеских лет. Когда-то он, уроженец грузинского села, рос вполне здоровым мальчишкой, всерьёз увлекался плаванием и даже побеждал на крупных соревнованиях. Однако в 15 лет с ним случилась большая беда: юноша заболел миопией – почти неизлечимым заболеванием мышечной системы, из-за которого ему с трудом начали даваться самые простые для обычных людей движения. Скоро он сильно потерял в весе и стал инвалидом, неспособным передвигаться без посторонней помощи. Вынужденно забросив спорт, Автандил Андриасов, ведомый незаурядной силой духа и желанием запечатлеть красоту окружающего мира, взялся за кисть и начал изучать теорию искусства, историю Грузии и России. И его усилия очень скоро начали давать плоды. Казалось бы, с этого момента он получил возможность сравнительно легко утвердить себя в новом качестве, однако и здесь его однажды постиг новый удар судьбы: четыре года назад он утратил способность видеть. И тем не менее, даже будучи незрячим, живописец не перестаёт рисовать и по-прежнему удивляет зрителей своими новыми работами, многие из которых можно увидеть на выставке «Жить вопреки».

«Жить вопреки» – это история о том, как можно творить и созерцать, не имея образ перед глазами, но храня его в душе и в памяти. Большинство работ, представленных на выставке, было создано художником в последние пару лет – то есть тогда, когда он уже стал незрячим. На них в почти миниатюрном формате изображены красоты Самарской области и Кавказа, сюжеты из истории России. Есть здесь и одно из самых важных произведений живописца – это картина «Последний год жизни Леонардо да Винчи», которую он написал в 2003 году и впоследствии дорабатывал ещё несколько лет. В экспозиции можно найти и материалы, посвящённые биографии художника.

«Эта выставка – разговор о человеке. Пусть для всех нас она будет напоминанием о том, что даже в самые тёмные дни нашей жизни мы по-прежнему можем находить свет», – так сформулировал идейный посыл экспозиции руководитель галереи «Новое пространство» Дмитрий Вырыпаев. 

Выставка «Жить вопреки» будет открыта для свободного посещения до 9 ноября 2025 года. Финалом экспозиции станет благотворительный аукцион, на который будут выставлены работы мастера. Собранные средства пойдут в поддержку тяжело болеющего художника, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (2 этаж).

Вход свободный!   0+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

