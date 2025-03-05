В СОУНБ открылась книжная выставка «Быть грамотным – модно!» в преддверии «Тотального диктанта»

162

«Быть грамотным – модно!» – книжная выставка с таким названием открылась в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Среди материалов экспозиции можно найти многочисленные словари и справочники по русскому языку.

Выставка проводится в преддверии «Тотального диктанта» –международной акции, призванной показать, что заниматься русским языком – не только увлекательно, но и полезно, а также объединить всех, кто уже умеет писать и говорить по-русски или пока ещё учится этому. В 2025 году «Тотальный диктант» состоится 5 апреля на множестве площадок – и в том числе в областной научной библиотеке.

Хотите написать диктант на твёрдую «пятёрку»? Тогда приходите на выставку «Быть грамотным – модно!». Здесь представлены печатные материалы, которые обязательно пригодятся на диктанте: например, книги о трудностях в современном литературном языке, проблемах пунктуации и орфографии, труды по языкознанию, истории развития русского языка и многое другое.

Попасть на экспозицию можно будет до 14 мая 2025 года. Выставка проходит в рамках проекта «Библиотека грамотности». О новых событиях проекта можно будет узнать в сообществе СОУНБ «ВКонтакте».

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, кафедра выдачи литературы отдела читальных залов (2 этаж).

Вход свободный! 0+

Напоминаем, что в СОУНБ также проводятся открытые уроки русского языка для подготовки к «Тотальному диктанту». Посетить их можно будет 13 и 27 марта в 18:00.

Фото: пресс-служба СОУНБ