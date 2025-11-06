В СОУНБ открылась книжная выставка, посвящённая конституции России

135

«Основной закон Российской Федерации» – выставка с таким названием начала свою работу в Самарской областной универсальной научной библиотеке. В экспозиции представлены многочисленные исследования, посвящённые действующей Конституции России.

Юридические и исторические труды экспозиции раскрывают содержание статей Основного закона, рассказывают об истории его разработки, позволяют подробнее узнать о правах граждан, государственном устройстве, системе местного самоуправления. Большой массив литературы посвящён поправкам к Конституции, принятым с момента её вступления в силу в 1993 году. Так, к примеру, с 2022 года в Конституции закреплено вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а с 2020 года – укреплены полномочия парламента, установлен ряд социальных гарантий для жителей страны.

Выставка поможет посетителям библиотеки повысить уровень правовой культуры и юридической грамотности и будет полезна для всех, кто интересуется вопросами конституционного права и государственного строительства.

Также напоминаем, что СОУНБ является публичным центром правовой информации, а её читатели имеют возможность получить бесплатный доступ к полнотекстовым базам данных справочно-правовых систем «Консультант Плюс» и «Гарант», содержащим в том числе и сведения о конституционном праве России.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, зал выдачи литературы (2 этаж).

Вход свободный! 12+

Фото: пресс-служба СОУНБ