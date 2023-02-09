В СОУНБ откроется выставка «Владимир Кожанов. Живопись. Полное собрание сочинений» 

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10 февраля в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 1 этаж) состоится торжественное открытие выставки «Владимир Кожанов. Живопись. Полное собрание сочинений».

Галерея «Новое пространство» впервые наиболее полно представит зрителям наследие одного из интереснейших и многогранных самарских художников – Владимира Викторовича Кожанова. В экспозиции будет показано более 200 работ мастера, отражающих все периоды его творческой жизни: здесь и ранние лиричные пейзажи, и период их трансформации в сюрреалистичные фигуры, и метафизические натюрморты, которые приобретают барочный мотив бренности и ирреальности бытия, и декоративные панно. У зрителей будет возможность проследить эволюцию пути художника, улавливая вехи, ведущие от фигуративности к абстракции, от неброских, иногда даже нежных оттенков – к энергичному красно-оранжевому или сочно-синему, а потом к мистически-фиолетовому или к холодно-меланхоличному серому, коричневому.

Владимир Кожанов рано ощутил себя художником. Он посвятил изобразительному искусству всю свою недолгую, но вдохновенную жизнь, заслужив вечную благодарность самарцев кропотливым трудом реставратора. Трудно подсчитать, сколько замечательных полотен было восстановлено благодаря высочайшему уровню его профессионализма.

При подготовке экспозиции у искусствоведов галереи создавалось впечатление, что основная задача работ художника – не разгадывать загадки, а задавать и задавать вопросы, на которые провидение, может быть, когда-нибудь да и ответит, хотя шансы на это, конечно, не велики… Ведь только на первый взгляд высказывания Владимира Кожанова кажутся просто декоративными, усложненными лишь фактурой и техникой мастера. На самом деле буквально в каждом полотне, в геометрически четких линиях, деталях орнамента или филигранно выписанных частях предметов как бы зашифрованы сложные мифологические смыслы и архетипические образы.

К сожалению, судьба не баловала Владимира Кожанова известностью: при жизни у него было четыре не слишком крупных персональных выставки, после смерти – всего одна, да и та вместила в себя едва ли треть от общего количества его работ. Выставка «Владимир Кожанов. Живопись. Полное собрание сочинений» призвана исправить эту несправедливость, позволяя посетителям составить обширное представление обо всех периодах его творческого пути.

Усилят визуальное впечатление небесно-чистые голоса хора самарского Кирилло-Мефодиевского собора «Aeternitas», а наш легендарный белый «Bluthner» окажется во власти вдохновения горячо любимой «Новым пространством» виртуозной пианистки Ольги Ерофеевой.

Для гостей вернисажа в этот наполненный замечательными событиями пятничный вечер в 19:00 станет подарком концерт классической музыки. Фортепиано: Валентина Загадкина; сопрано: Даяна Осадиайе, передает пресс-служба СОУНБ.

Фото: СОУНБ