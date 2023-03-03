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В СОУНБ читали «Стихи о важном»

3 марта 2023 15:39
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Патриотически настроенные самарцы собрались в галерее «Новое пространство», чтобы вместе со звучащим словом передать полную гамму своих чувств и эмоций.

1 марта, в честь Всемирного дня чтения вслух, который принято отмечать ежегодно каждую первую среду марта, в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоялась патриотическая акция «Стихи о важном: от классиков до поэтов Донбасса». Патриотически настроенные самарцы, преимущественно молодые люди, собрались в галерее «Новое пространство», чтобы вместе со звучащим словом передать полную гамму своих чувств и эмоций.

Открыл поэтическое мероприятие руководитель Центра поддержки и развития чтения СОУНБ, председатель областной организации молодых литераторов Денис Домарев, прочитав стихотворение поэтессы из Хабаровска Ирины Ким, которая сама участвует в СВО в звании старшего лейтенанта. Кстати, ее произведения вошли в единственный в своем роде сборник женской поэзии «Оберег», недавно вышедший в Москве, призванный, как слова молитвы, поддержать российских воинов.

«Сегодня звучат разные произведения: стихи, рассказы, сказки, а наши коллеги из Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки читают вслух стихи поэтов Донбасса. Они свою акцию назвали “Стихи из огня” и объявили её всероссийской, предложив библиотекам из разных российских регионов к ней присоединиться, что мы с вами и сделаем, – пояснил Денис Домарев. – Наша патриотическая акция шире. Мы решили читать патриотические произведения разных эпох, написанные классиками XIX века и начала XX столетия, стихи, написанные шестидесятниками, познакомимся с новой, молодой поэзией, которая получила название “донбасская”. Она зарождается буквально у нас на глазах и является реакцией на драматические события, разворачивающиеся на Донбассе в последние годы.

Какая она, донбасская поэзия? Возможно, вы услышите переклички с нашей военно-патриотической классикой или в чём-то она будет отличаться. Возможно, даже покажется контрастной на фоне того лирического фонда, который мы любим и к которому привыкли. Почитаем, послушаем, подумаем, поймём что-то важное…».

Патриотическая акция «Стихи о важном: от классиков до поэтов Донбасса» вызвала интерес общественности, к ней присоединились общественные организации, писатели, представители Молодежного правительства Самарской области, Самарское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Самарский театр «Город», учащиеся учебных заведений города, а также их педагоги. Всего на импровизированную сцену галереи «Новое пространство» вышло 20 человек. Многим настолько понравилась теплая атмосфера, внезапно возникшее чувство единения, благодушное настроение зала, что чтецам захотелось делиться своими любимыми стихами на заданную тему.

Гостей и участников литературно-патриотической акции приветствовала молодежный министр культуры Екатерина Сергеевна Тараканова:

«Мне кажется, для молодёжи очень важна возможность не просто читать стихи, но и знакомиться с поэзией, написанной на актуальную тему. На мой взгляд, эта акция помогает не просто прочувствовать современные веяния, ощутить именно то, что происходит в мире прямо сейчас. Нашему настроению способствует объединение единомышленников, понимание того, что мы собрались, чтобы закреплялись наши общие ценности и чувство патриотизма. Ещё приятно, что День чтения вслух собрал сегодня столько ребят из разных молодежных организаций. Я думаю, что это очень хорошая акция и нам всем стоит её продолжать».

Борис Трейбич – ведущий актер Самарского театра «Город», известный в Самаре, прочитал стихи советской и российской поэтессы Фазу Алиевой и напомнил залу произведение поэта-фронтовика Семена Гудзенко «Перед атакой». Благодаря участникам акции «Стихи о важном: от классиков до поэтов Донбасса» наряду с актуальной лирикой, написанной совсем недавно, звучали любимые многими строки Константина Симонова, Александра Твардовского, Евгения Евтушенко, Мусы Джалиля, Юрия Левитанского. И, конечно, не обошлось без любимых строк поэтов Серебряного века. Ребята вспомнили стихотворение Анны Ахматовой «Не с теми я, кто бросил землю…», написанное в 1922 году. Звучало, как нельзя кстати, есенинское:

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

 

Фото:   минкульт СО

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