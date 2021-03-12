В СО работают школы ухода и реабилитации за инвалидами и пожилыми людьми 

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Вернуться к привычной активной жизни и восстановить утраченные навыки самообслуживания людям пожилого возраста и имеющим ограничения по здоровью помогает национальный проект "Демография". Для этого на территории Самарской области во всех комплексных центрах социального обслуживания населения работают на бесплатной основе школы ухода и реабилитации за инвалидами и людьми преклонного возраста.

Задача таких школ – улучшение качества жизни инвалидов и пожилых граждан, поддержка их активности, автономности, создание условий для независимого проживания данной категории граждан в привычном окружении для предотвращения их социальной изоляции, сохранение их самостоятельности, снижение риска возможности развития тяжелых осложнений после болезней, организация максимальной поддержки родственников и иных лиц, осуществляющих уход. Например, для возвращения к самостоятельной жизни создаются комнаты социально-бытовой адаптации.

С зимы 2020 года 83-летняя пенсионерка Валентина Васильевна Седых из Самары посещает такую школу. С годами у нее ухудшилась память, она начала забывать куда положила очки, закрыла ли дверь, выключила ли газ. А проживает женщина самостоятельно, отдельно от своих детей и внуков.

После перенесенного инсульта, было еще несколько сложных операций, долгая реабилитация. Последствия отразились на здоровье и психологическом состоянии.

Специалисты центра разработали для Валентины Васильевны индивидуальную программу реабилитации с учетом ее потребностей и возможностей.

Благодаря занятиям в школе реабилитации пенсионерка получила надежду на возвращение к полноценной жизни. Более того, Валентина Васильевна прошла курс мобильной грамотности и теперь является активным пользователем Интернета. Также она посещает клуб «Садовод» и делится своим опытом с начинающими огородниками.

«Мне очень здесь помогают. Центр для меня стал, как второй дом, где тепло и хорошо, где всем оказывают поддержку. Я регулярно посещаю занятия по социальной реабилитации, хочу научиться всё делать сама, без посторонней помощи. Ведь живу одна и то, что раньше казалось элементарным действием, теперь приходится отрабатывать заново. Сейчас я уже восстанавливаюсь, работаю на компьютере и смартфоном владею», - поделилась Валентина Васильевна.

В регионе организовано порядка 50 школ ухода и реабилитации за инвалидами и людьми преклонного возраста. Всего в прошлом году получили соцуслуги в рамках школы реабилитации более 30 тысяч жителей Самарской области, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства