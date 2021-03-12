Я нашел ошибку
Главные новости:
11 марта началось первенство РФ по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся 2003-2007 годов рождения.
В Республике Марий Эл стартовали соревнования «Зимней Туриады» ПФО
Начальник УФСИН СО генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов поздравил сотрудников и ветеранов УИС с профессиональным праздником.
12 марта в России отмечается День работника уголовно-исполнительной системы
Молодые профессионалы региона будут бороться за выход в Национальный чемпионат Worldskills Russia.
Стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
Которые помогают людям вернуться к привычной жизни.
В СО работают школы ухода и реабилитации за инвалидами и пожилыми людьми 
Самолет загорелся.
На аэродроме под Киевом военный инженер на личном авто врезался в МиГ-29   
Причина жестокого убийства - ревность.
10 лет колонии получил самарец за убийство и расчленение собутыльника
Погибших и пострадавших нет.
132 спасателя тушат пожар в ТОЦ "Скала"
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7708.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.51
0.01
EUR 87.8
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Жигулёвский заповедник приглашает любителей рисовать принять участие в конкурсе рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В СО работают школы ухода и реабилитации за инвалидами и пожилыми людьми 

12 марта 2021 15:47
56
Которые помогают людям вернуться к привычной жизни.

Вернуться к привычной активной жизни и восстановить утраченные навыки самообслуживания людям пожилого возраста и имеющим ограничения по здоровью помогает национальный проект "Демография". Для этого на территории Самарской области во всех комплексных центрах социального обслуживания населения работают на бесплатной основе школы ухода и реабилитации за инвалидами и людьми преклонного возраста. 

Задача таких школ – улучшение качества жизни инвалидов и пожилых граждан, поддержка их активности, автономности, создание условий для независимого проживания данной категории граждан в привычном окружении для предотвращения их социальной изоляции, сохранение их самостоятельности, снижение риска возможности развития тяжелых осложнений после болезней, организация максимальной поддержки родственников и иных лиц, осуществляющих уход. Например, для возвращения к самостоятельной жизни  создаются комнаты социально-бытовой адаптации. 

С зимы 2020 года 83-летняя пенсионерка Валентина Васильевна Седых из Самары посещает такую школу. С годами у нее ухудшилась память, она начала забывать куда положила очки, закрыла ли дверь, выключила ли газ. А проживает женщина самостоятельно, отдельно от  своих детей и внуков.

После перенесенного инсульта, было еще несколько сложных операций, долгая реабилитация. Последствия отразились на здоровье и психологическом состоянии.

Специалисты центра разработали для Валентины Васильевны индивидуальную программу реабилитации с учетом ее потребностей и возможностей.

Благодаря занятиям в школе реабилитации пенсионерка получила надежду на возвращение к полноценной жизни. Более того, Валентина Васильевна прошла курс мобильной грамотности и теперь является активным пользователем Интернета. Также она посещает клуб «Садовод» и делится своим опытом с начинающими огородниками.

«Мне очень здесь помогают. Центр для меня стал, как второй дом, где тепло и хорошо, где всем оказывают поддержку. Я регулярно посещаю занятия по социальной реабилитации, хочу научиться всё делать сама, без посторонней помощи. Ведь живу одна и то, что раньше казалось элементарным действием, теперь приходится отрабатывать заново. Сейчас я уже восстанавливаюсь, работаю на компьютере и смартфоном владею», - поделилась Валентина Васильевна.

В регионе организовано порядка 50 школ ухода и реабилитации за инвалидами и людьми преклонного возраста. Всего в прошлом году получили соцуслуги в рамках школы реабилитации более 30 тысяч жителей Самарской области, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Начальник УФСИН СО генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов поздравил сотрудников и ветеранов УИС с профессиональным праздником.
12 марта 2021  16:25
12 марта в России отмечается День работника уголовно-исполнительной системы
17
Молодые профессионалы региона будут бороться за выход в Национальный чемпионат Worldskills Russia.
12 марта 2021  16:13
Стартует региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
45
Которые помогают людям вернуться к привычной жизни.
12 марта 2021  15:47
В СО работают школы ухода и реабилитации за инвалидами и пожилыми людьми 
49
Весь список

Здравоохранение
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7708.
12 марта 2021  14:57
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
91
Более 77,8 млн рублей поступит на единовременные выплаты работникам медучреждений Самарской области
12 марта 2021  14:00
Более 77,8 млн рублей поступит на единовременные выплаты работникам медучреждений Самарской области
168
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
12 марта 2021  12:53
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
151
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
638
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15085
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16405
Весь список
Туризм
Теперь в Турцию придется въезжать по новым правилам
11 марта 2021  13:49
Теперь в Турцию придется въезжать по новым правилам
452
Планируется создать многофункциональное общественное пространство в стилистике рыбацкой деревни.
9 марта 2021  14:48
Село Переволоки планируют сделать туристическим центром не только регионального, но и межрегионального значения
763
Планируя отдых в 2021 году, не помешает оглянуться на год предыдущий и посмотреть – что коронавирус нам принес и на чем сердце успокоилось. 
4 марта 2021  15:12
Как будем отдыхать в 2021 году?
468
Весь список
Образование
В случае отмены очных занятий образовательное учреждение организует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
11 марта 2021  19:36
При какой погоде можно не ходить в школу
429
Школьные завтраки в Самаре могут подорожать
11 марта 2021  13:34
Школьные завтраки в Самаре могут подорожать
379
Самарские студенты смогут сдавать сессии дистанционно с помощью биометрии
11 марта 2021  10:38
Самарские студенты смогут сдавать сессии дистанционно с помощью биометрии
342
Весь список

Культура
Балет Самарского театра оперы и балета будет конкурировать со спектаклями лучших театров страны на фестивале «Золотая маска».
12 марта 2021  14:26
«Золотая маска»: балет САТОБ «Бахчисарайский фонтан» покажут московской публике  
109
Фестиваль Веснушка – 2021 приходит в Самару
12 марта 2021  10:10
Фестиваль «Веснушка – 2021» приходит в Самару
163
Дни Франкофонии 2021 пройдут в Самарской областной библиотеке
12 марта 2021  09:17
Дни Франкофонии 2021 пройдут в Самарской областной библиотеке
153
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2258
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4058
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15401
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
171
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
802
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
1866
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
12 марта 2021  13:37
Пожар в офисном центре Скала в Самаре сняли с высоты
Происшествия
167
Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь распространился на несколько этажей
12 марта 2021  13:11
Видео пожара в самарском ТЦ Скала: огонь на нескольких этажах
Происшествия
210
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
12 марта 2021  12:53
Снова рост: за сутки сообщают о 14 умерших от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
153
Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала
12 марта 2021  12:42
Крупный пожар в Самаре: горит ТЦ Скала
Происшествия
223
Внимание самарцам: в центре города временно изменят движение транспорта
12 марта 2021  11:12
Внимание самарцам: в центре города временно изменят движение транспорта
Транспорт
165
Весь список