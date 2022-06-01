В Сочи в День защиты детей открыли памятник доктору Лизе

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Памятник доктору Лизе открыли в Сочи в День защиты детей 1 июня, сообщает пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

25 декабря 2016 года при вылете из Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся перед Новым годом в Сирию с мирной миссией. На борту находились 92 человека, среди них и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная в стране как доктор Лиза.

"В центре Адлера, на набережной реки Мзымты недалеко от памятника погибшим в авиакатастрофе над Черным морем прошло торжественное открытие бюста Елизаветы Глинки", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие глава Сочи Алексей Копайгородский, президент международного проекта "Память народов: во имя мира" Оксана Бондарева, друзья, родственники Глинки, общественность города, волонтеры.

"Сегодня, именно в День защиты детей, мы открываем бюст легендарной доктора Лизы, трагическая судьба которой оказалась навечно связана с нашим городом. Елизавета Глинка самоотверженно помогала детям Донбасса, оказавшимся в зоне военных действий, лично помогла многим из них получить необходимую медицинскую помощь после ранений. Она всегда в первых рядах оказывалась там, где нужна была помощь. Сочинцы помнят ее самозабвенное служение людям", - приводит пресс-служба слова Копайгородского.

Автор бюста - народный художник России Салават Щербаков. После торжественного открытия памятника состоялась закрытая премьера документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного Глинке. В основу сюжета легли реальные события. Это фильм о любви, которая помогает выжить и жить, о людях, о долге, который сильнее страха, о свободе и ее цене.

О докторе Лизе

Елизавета Глинка - врач-реаниматолог, участвовала в работе хосписов, благотворительных фондов, оказывала помощь людям во время вооруженного конфликта на Украине, посещала госпиталь в Сирии. Глинка входила в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. Доктор Лиза одной из первых откликнулась на беду жителей ДНР и ЛНР и в разгар боевых действий в 2014 году эвакуировала в Россию 500 детей после травм, полученных в результате обстрелов, помогала вывезти тяжелобольных и раненых людей, а также оказывала гуманитарную помощь медучреждениям народных республик.

Фото: Пресс-служба города Сочи