Я нашел ошибку
Главные новости:
Традиционно вместе с новыми книгами «Библиобус» привез и культурно-развлекательную программу – спектакль театра «Город» «Сашенька и медведь».
Мобильный комплекс «Библиобус» СОУНБ побывал в Кинельском районе
В попутном направлении столкнулись два легковых автомобиля, фура и грузовая Газель.
Спасатели работали на месте смертельного ДТП на трассе М-5 в Красноярском районе
Бюст установили на набережной Мзымты.
В Сочи в День защиты детей открыли памятник доктору Лизе
Праздничное настроение создавали сказочные персонажи Матрешка, Петрушка, Ириска, Солнышко, Клепа и Маша.
В Доме ребенка при ИК-15 УФСИН СО организовали игровую программу для детей
В Самаре могут появиться тематические детские площадки «Союзмультфильма».
Дмитрий Азаров обсудил с руководством киностудии «Союзмультфильм» вопросы сотрудничества
На празднике, который продолжался в течение всего дня, каждый мог найти себе занятие по душе.
Дмитрий Азаров принял участие в фестивале «Пусть всегда будет детство» в Струковском саду
В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 54 регионов страны.
Тольяттинка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на ЧР по легкой атлетике
Для помощи украинским беженцам.
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов намерен выставить на аукцион нобелевскую медаль
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.61
-1.49
EUR 62.74
-1.98
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет экофестиваль «Природа, экология, будущее»
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс» с 20 по 26 июня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сочи в День защиты детей открыли памятник доктору Лизе

1 июня 2022 21:08
55
Бюст установили на набережной Мзымты.

Памятник доктору Лизе открыли в Сочи в День защиты детей 1 июня, сообщает пресс-служба администрации города, передает ТАСС.

25 декабря 2016 года при вылете из Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся перед Новым годом в Сирию с мирной миссией. На борту находились 92 человека, среди них и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, больше известная в стране как доктор Лиза.

"В центре Адлера, на набережной реки Мзымты недалеко от памятника погибшим в авиакатастрофе над Черным морем прошло торжественное открытие бюста Елизаветы Глинки", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие глава Сочи Алексей Копайгородский, президент международного проекта "Память народов: во имя мира" Оксана Бондарева, друзья, родственники Глинки, общественность города, волонтеры.

"Сегодня, именно в День защиты детей, мы открываем бюст легендарной доктора Лизы, трагическая судьба которой оказалась навечно связана с нашим городом. Елизавета Глинка самоотверженно помогала детям Донбасса, оказавшимся в зоне военных действий, лично помогла многим из них получить необходимую медицинскую помощь после ранений. Она всегда в первых рядах оказывалась там, где нужна была помощь. Сочинцы помнят ее самозабвенное служение людям", - приводит пресс-служба слова Копайгородского.

Автор бюста - народный художник России Салават Щербаков. После торжественного открытия памятника состоялась закрытая премьера документального фильма "Я всегда на стороне слабого", посвященного Глинке. В основу сюжета легли реальные события. Это фильм о любви, которая помогает выжить и жить, о людях, о долге, который сильнее страха, о свободе и ее цене.

О докторе Лизе

Елизавета Глинка - врач-реаниматолог, участвовала в работе хосписов, благотворительных фондов, оказывала помощь людям во время вооруженного конфликта на Украине, посещала госпиталь в Сирии. Глинка входила в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России. Доктор Лиза одной из первых откликнулась на беду жителей ДНР и ЛНР и в разгар боевых действий в 2014 году эвакуировала в Россию 500 детей после травм, полученных в результате обстрелов, помогала вывезти тяжелобольных и раненых людей, а также оказывала гуманитарную помощь медучреждениям народных республик.

 

Фото:    Пресс-служба города Сочи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
1 июня 2022  13:56
Благодаря нацпроекту в регионах в этом году отремонтируют более 800 дорог к школам Самарского региона
320
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
1 июня 2022  12:32
Сегодня в Струковском саду Самары проходит фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
252
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ».
1 июня 2022  11:55
Самара готовится встречать «САМ.ФЕСТ»
1562
в России также начинают действовать сразу несколько новых законов
1 июня 2022  09:21
В России также начинают действовать сразу несколько новых законов
292
Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.
31 мая 2022  20:31
Дмитрий Азаров принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева
575
Весь список