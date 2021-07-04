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В Сочи один человек погиб и два пострадали из-за упавшего дерева во время ливня

4 июля 2021 20:31
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Одного из пострадавших госпитализировали.

Один человек погиб, еще два получили травмы в результате падения дерева во время ливня в Сочи, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города в воскресенье.

"На улице Фрунзе в Адлерском районе при падении дерева погиб один человек, пострадали двое. Один из пострадавших доставлен с травмами в больницу, второй от госпитализации отказался", - говорится в сообщении администрации Сочи.

Всего ураганным ветром в городе повалено 34 дерева, локально фиксируются отключения электроэнергии. Городские службы работают в усиленном режиме, задействовано более 50 человек и 30 единиц техники.

В воскресенье на Сочи обрушился ливень с ураганным ветром. Власти объявили штормовое предупреждение. Прогнозируется усиление ветра до 22 м/с, а также формирование смерчей над морем.

 

Фото:   pixabay

Теги: ливень Сочи ураган

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