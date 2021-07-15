В Сочи начал работать пляж свободный от COVID-19

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Свободный от коронавируса пляж начал работать в Сочи, попасть туда можно только с сертификатом о вакцинации, документом о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом, передает корреспондент РИА Новости.

С инициативой открыть свободный от COVID пляж выступила гостиница "Рэдиссон Лазурная" на Курортном проспекте. В четверг пляж официально начал работать.

На входе на пляж висит табличка "COVID Free Пляж", стоит охранник, который проверяет у посетителей антиковидные документы.

Как передает корреспондент РИА Новости, уже утром в четверг на пляже было несколько десятков человек.

Фото: скриншот видео