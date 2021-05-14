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В СО состоялся информационный семинар «КиберДрайв»

14 мая 2021 17:38
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Ежедневно в Самарской области регистрируют до 80 тысяч событий информбезопасности в информационных системах и ресурсах региона.

Вопросы безопасности компании и ее сотрудников от типичных интернет-угроз обсудили участники информационного семинара «КиберДрайв», организованного компанией «Ростелеком» при участии Департамента информационных технологий и связи Самарской области.

Открывая работу семинара, заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель ДИТиС Константин Пресняков отметил, что защита данных, их сохранность – это сегодня одно из важнейших направлений в сфере информационной безопасности. 

«Это направление наряду с информационными технологиями очень динамично развивается: меняется сервис, программные продукты, методы для поддержания информбезопасности. А значит, такие мероприятия как «КиберДрайв» важны, прежде всего, для профессионального роста, обмена опытом, повышения квалификации», - сказал Константин Пресняков.

В ходе семинара его участники, а это более 100 человек - представителей крупного бизнеса и власти, обсудили как выявить злоумышленника в организации, как детектировать атаку на ранней стадии, как обеспечить защиту от цифровых угроз с максимальной технической и экономической эффективностью. Также рассматривались вопросы сервисной модели оказания услуг информационной безопасности.

В Самарской области ежедневно специалисты регионального центра кибербезопасности ГБУСО «Цифровой регион» успешно предупреждают и ликвидируют последствий компьютерных атак на информационные системы и ресурсы Самарской области. Так, за первый квартал в регионе было зафиксировано более 7,122 млн событий информационной безопасности, из них более 3,236 млн имели высокий уровень критичности. Все события были успешно проанализированы.

На сегодняшний день одной из главных задач программы «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз. Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов стратегии развития большинства крупных компаний на ближайшие годы.

Теги: «КиберДрайв» семинар

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