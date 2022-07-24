В СО ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов 5 класс. Посещение лесов запрещено

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По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: в период с 24 по 27 июля местами в Самарской области ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов 5 класс.

Объявлен оранжевый уровень опасности.

По оперативным данным с начала 2022 года произошло 14 лесных пожаров на площади более 61 Га, а также произошло 490 природных пожаров на общей площади более 22 Га.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона проявлять сознательность, быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры чтобы остановить его, и обязательно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно) и по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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