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В сложившейся эпидемиологической обстановке, все больше людей нуждаются в помощи добровольцев. Городской волонтерский штаб Всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" во время пандемии активно поддерживает пожилых людей, помогает медицинским работникам.

Второй год штаб работает в Жигулевске на базе МБУ «Дом молодежных организаций». За это время волонтеры помогли всем, кто звонил на горячую линию и кому требовалась помощь. Чаще всего, это пожилые люди или те, кто находится на самоизоляции.

Если рядом с вами проживает пожилой человек, которому требуется помощь в приобретении продуктов или лекарств, сообщите ему о деятельности штаба.

Для всех неравнодушных открыт набор добровольцев в волонтерский корпус акции #МыВместе. Можно работать в непосредственном контакте с людьми или помогать с техникой, сбором средств и пиаром — проводить акции и тематические мероприятия, привлекать внимание в соцсетях.

Всю подробную информацию можно узнать в Городском волонтерском штабе по телефону: 3-55-31.