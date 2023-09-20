В следственном изоляторе №4 регионального УФСИН СО зарегистрировали два брака

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На днях представители ЗАГСа зарегистрировали два брака в следственном изоляторе №4 регионального УФСИН.



Новобрачных тепло поздравили их родные и близкие. Одну из невест сопровождали мама и сестра. Им пожелали семейного счастья и ответственного отношения к сделанному выбору.



Руководство исправительного учреждения отметило, что создание семьи для многих осужденных и подследственных становится одной из основных мотиваций для законопослушной жизни, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО