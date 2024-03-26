В СИЗО-2 УФСИН СО пресечена попытка доставки запрещенных предметов

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В ходе досмотра продуктовой передачи для подозреваемого Ж. от гражданки М. сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли запрещенные предметы. Это сотовый телефон, сим-карта и зарядное устройство.

Найденные предметы были спрятаны ухищренным способом в кондитерском изделии «чак-чак».

В отношении гражданки М. составлен протокол об административном правонарушении, который влечет за собой наложение штрафа от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области