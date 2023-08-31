В Шигонах открылся новый офис «Мои документы»

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В муниципальном районе Шигонский Самарской области по адресу: площадь Ленина дом №3 открылся новый офис «Мои документы». Теперь «МФЦ» располагается в самом сердце районного центра, рядом со зданием почты и администрацией Шигонского района.

Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области были приглашены на торжественное открытие нового отделения.

«Преимущества нового здания несомненны, - отмечает начальник межмуниципального отдела по г. Октябрьск, Шигонскому району Управления Росреестра по Самарской области Оксана Ахмадулина. - Это большое светлое помещение с комфортным залом ожидания для клиентов, электронная система управления очередью заявителей, современное оборудование. Кроме того, у сотрудников шигонского МФЦ в новом офисе появилась локация, в которой они смогут собираться для проведения обучения, что немаловажно для нас, ведь Росреестр регулярно проводит обучающие семинары для наших коллег. Хотим пожелать сотрудникам Шигонского МФЦ продолжать вести успешную работу в новом здании на благо Самарского региона».

Специалисты шигонского МФЦ отмечают, что они, также, как и посетители, вновь осваиваются в новом здании. Площадь помещения, в котором размещался прежний офис, была значительно меньше. Переезд по новому адресу решил эту проблему. Многие заявители уже оценили не только новое здание, но и удобство подачи документов.

Следует отметить, что для комфорта населения сотрудники МФЦ переехали в новый офис, не прерывая работы. Специалисты продолжают вести прием заявлений, оказывая порядка 300 государственных и муниципальных услуг, сообщает пресс-служба Росреестра СО.

Фото: пресс-служба Росреестра СО

Материал подготовлен пресс-службой

Управления Росреестра по Самарской области