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В Шенталинском районе студенты медколледжа с инспекторами ДПС, провели практические занятия по оказания первой доврачебной помощи

3 марта 2024 17:23
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Полицейские внимательно слушали, а также отрабатывали практические навыки на тренажерах-манекенах.

Сотрудники отдела ГИБДД отделения МВД России по Шенталинскому району приняли участие в практическом занятии по правилам оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП.

Преподаватель дисциплины «Медицина катастроф» Шенталинского филиала ГБПОУ «Тольяттинского медицинского колледжа» Наталья Павлова и студенты 4 курса на практике показали полицейским как нужно правильно транспортировать пострадавших с места ДТП и осуществлять комплекс первой медицинской помощи пострадавшему, в случае остановки дыхания, переломов, кровотечений и других травм.

Специалист довела до присутствующих принципы безопасности, соблюдая которые, можно приступать к непосредственному оказанию доврачебной помощи. В практической части занятия, медицинский работник рассказала о наиболее характерных для автомобильных аварий травмах, а студенты – медики наглядно продемонстрировали полицейским проведение сердечно-легочной реанимации, способы временной остановки различных видов кровотечений и приемы наложения шин на переломы.

Полицейские внимательно слушали, а также отрабатывали практические навыки на тренажерах-манекенах. Начальник ОГИБДД Шенталинского района, майор полиции Максим Мирцев, отметил, что такие занятия необходимы и конечно же, обучающие и практические занятия для инспекторов дорожно-патрульной службы будут проводиться на постоянной основе, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Медицина

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