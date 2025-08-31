В СФ рассказали о новых правилах продажи смартфонов в России

157

С сентября российские пользователи получат право вернуть купленный смартфон как некачественный, если на устройстве невозможно будет установить магазин приложений RuStore и ряд других отечественных сервисов. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин, пишут "Известия".

«Важно отметить: если производитель или поставщик устройства не обеспечит возможность установки RuStore, такой товар может быть признан не соответствующим обязательным требованиям. В этом случае покупатель вправе вернуть его как некачественный», — подчеркнул Шейкин в беседе с ТАСС.

По его словам, нововведения коснутся всех устройств, включая iPhone. С 1 сентября вступает в силу закон, который обязывает производителей и поставщиков гаджетов в РФ обеспечивать возможность свободной установки и обновления отечественных приложений, включая RuStore.