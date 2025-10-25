В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева выступила за создание централизованной системы подвоза учеников, чтобы снять эту функцию с директоров школ. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 24".
Сенатор сообщила, что, по данным опроса, только в четырех регионах эту задачу полностью выполняют специализированные автотранспортные предприятия, пишет Смотрим.
"Четыре из них выбрали создание, вернее у них уже существуют АТП, то есть специализированные автотранспортные предприятия, за которыми закреплены автобусы. Это два города федерального значения – Москва, Севастополь, это Калужская область и Магадан. И сама территория такова, что, в принципе, это не очень большие затраты каждое утро из АТП выпускать автобусы на линию", – заявила Алтабаева.
Она отметила, что 45 субъектов используют смешанную систему, что создает дополнительную нагрузку на руководителей образовательных учреждений.
"45 субъектов ответили, что у них смешанная форма. То есть есть АТП, но и есть школы, за которыми непосредственно закреплены автобусы. И тогда директор отвечает за техническое состояние автобусов. Зато если водители, этих водителей зачастую включают в штат сотрудников школы, естественно, что нужно обеспечить им оплату труда, и она не будет очень высокой в силу того, что есть ограничения на просто фонд заработной платы в образовательных учреждениях. Но и выпуск на линию, то есть состояние здоровья водителя, это тоже тот вопрос, который должен решать директор. <…> Первая проблема – это возможность все-таки прикрепить к АТП автобусы и не возлагать на директора школы обязанности по подвозу детей", – сообщила Алтабаева.