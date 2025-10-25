Я нашел ошибку
Дачные маршруты завершают работу в Самаре 26 октября
Лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий выпустили в Самаре
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей
Импорт китайских сладостей в Россию в сентябре достиг рекорда
В России учредили премию имени Федорова в области гидрометеорологии
Самарской области полицейские и общественники приняли участие во Всероссийской акции «Мы - граждане России»
Самарские лесоводы заготовят семена на 7 тонн для будущих лесов
Россиянам назвали признаки некачественного вина
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей

25 октября 2025 13:40
129
В СФ предложили снять с директоров школ обязанность по подвозу детей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева выступила за создание централизованной системы подвоза учеников, чтобы снять эту функцию с директоров школ. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Россия 24".

Сенатор сообщила, что, по данным опроса, только в четырех регионах эту задачу полностью выполняют специализированные автотранспортные предприятия, пишет Смотрим.

"Четыре из них выбрали создание, вернее у них уже существуют АТП, то есть специализированные автотранспортные предприятия, за которыми закреплены автобусы. Это два города федерального значения – Москва, Севастополь, это Калужская область и Магадан. И сама территория такова, что, в принципе, это не очень большие затраты каждое утро из АТП выпускать автобусы на линию", – заявила Алтабаева.

Она отметила, что 45 субъектов используют смешанную систему, что создает дополнительную нагрузку на руководителей образовательных учреждений.

"45 субъектов ответили, что у них смешанная форма. То есть есть АТП, но и есть школы, за которыми непосредственно закреплены автобусы. И тогда директор отвечает за техническое состояние автобусов. Зато если водители, этих водителей зачастую включают в штат сотрудников школы, естественно, что нужно обеспечить им оплату труда, и она не будет очень высокой в силу того, что есть ограничения на просто фонд заработной платы в образовательных учреждениях. Но и выпуск на линию, то есть состояние здоровья водителя, это тоже тот вопрос, который должен решать директор. <…> Первая проблема – это возможность все-таки прикрепить к АТП автобусы и не возлагать на директора школы обязанности по подвозу детей", – сообщила Алтабаева.

Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
25 октября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков избран заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья
194
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
24 октября 2025  17:42
Глава Промышленного района Иван Сухарев провел прямой эфир с жителями
354
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
388
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
490
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
737
