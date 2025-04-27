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В СФ предложили облегчить снятие запрета на выезд из России из-за долгов

27 апреля 2025 22:48
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Банки и судебные приставы должны иметь возможность подтверждать факт оплаты в течение 15-30 минут, предоставляя человеку право уехать за границу без долгов.

Сенатор Наталия Косихина в беседе с РИА Новости выступила с инициативой дать россиянам право моментально снимать запрет на выезд из РФ в случае оплате ими задолженности в ходе пересечения границы.

"Нам необходимо сосредоточиться на создании механизма оперативной и моментальной оплаты долга непосредственно в аэропортах и на вокзалах. Банки и судебные приставы должны иметь возможность подтверждать факт оплаты в течение 15-30 минут, предоставляя человеку право уехать за границу без долгов", - сказала Косихина.

Сенатор напомнила, что выезд за границу могут ограничить при наличии задолженности в размере более 30 тысяч рублей, а также при неоплате задолженности более 10 тысяч рублей в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения.

"Кроме того, хочу отметить, что наличие штрафов и их статус можно оперативно отслеживать через специальные электронные сервисы и у человека есть достаточно времени до поездки, чтобы погасить все необходимые долги", - напомнила парламентарий.

 

Фото:   freepik.com

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