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В Сергиевском районе ведется активная работа с населением по предотвращению лесных пожаров

16 мая 2025 20:53
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Одной из главных причин возгораний весной и летом становится сжигание мусора и сухой травы на дачных участках.

Пожарная безопасность в Сергиевском районе на контроле сотрудников МЧС России. Одной из главных причин возгораний весной и летом становится сжигание мусора и сухой травы на дачных участках. Это не только угрожает самим участкам, но и может привести к пожарам в лесах.

Инспекторы МЧС России регулярно информируют жителей населенных пунктов, проживающих рядом с лесами, о правилах безопасности. В селе Хутор Вольница сотрудники госпожнадзора провели подворовый обход. В селе проживает 57 человек, включая 10 одиноких пожилых граждан.

В ходе мероприятия специалисты рассказали о причинах пожаров, запретили сжигать мусор, напомнили о регулярной уборке территории и порядке использования открытого огня. Также они сообщили телефоны экстренных служб. В результате подворового обхода нарушений пожарной безопасности не обнаружено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

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