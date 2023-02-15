В Сергиевском районе пройдут соревнования по подледному лову "Живое серебро"

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В субботу, 18 февраля, на пруду "БАМ" села Кандабулак пройдут соревнования по подледному лову "Живое серебро". Здесь любители рыболовного спорта смогут проявить свое мастерство и провести выходной на свежем воздухе в компании единомышленников, сообщает sovainfo.ru.

Фиш-турнир на протяжении 17 лет собирает активных любителей подледной рыбалки не только Сергиевского района, но и из соседних территорий. Цели проведения подобных мероприятий соответствуют задачам нацпроекта "Туризм и Индустрия гостеприимства".



К участию допускаются все желающие не моложе 14 лет. Дети - только в сопровождении родителей.



Соревнования проводятся в личном зачете по двум возрастным категориям: до 18 лет и от 18 лет и старше.



Как отмечают организаторы, ловить рыбу будут только на зимние снасти.

Фото: ru.freepik.com