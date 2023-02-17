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В Сергиевском районе полицейские разыскали пропавших девочек

17 февраля 2023 17:35
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В настоящее время девушки переданы законным представителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.  

16 февраля в ОМВД России по Сергиевскому району поступили сообщения о пропаже двух школьниц 2007 и 2009 годов рождения. При опросе родителей пропавших сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних установили, что они уже сутки ищут дочерей своими силами. Поиски результатов не принесли.

На розыск несовершеннолетних незамедлительно ориентированы все подразделения территориального органа внутренних дел. Сотрудниками полиции организовано обследование улиц поселений района, мест скопления несовершеннолетних. Устанавливался круг знакомых подростков, опрашивались жители района, работники торговых точек. Изымались и изучались записи с камер видеонаблюдения магазинов и организаций. Ориентировка с указанием примет пропавших была направлена во все отделы полиции региона, а также размещена в сети Интернет и в средствах массовой информации.

В ходе розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о возможном местонахождении подростков. Прибыв на указанный адрес, оперативники обнаружили пропавших, установили, что в отношении них противоправные действий не совершались. Разыскиваемых  доставили в территориальный орган внутренних дел. В настоящее время девушки переданы законным представителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:     пресс-служба ГУ МВД СО

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