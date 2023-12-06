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В Сергиевском районе госавтоинспекторы оказали помощь водителю попавшему в трудную ситуацию

6 декабря 2023 12:04
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В Сергиевском районе госавтоинспекторы оказали помощь водителю попавшему в трудную ситуацию

 

26 ноября текущего года находясь на участке патрулирования наряд дорожно-патрульной службы в составе старшего Государственного инспектора безопасности дорожного движения капитана полиции Олега Ахтемирова и инспектора ДПС лейтенанта полиции Сергея Масленникова на 1104 км автодороги  М-5 "Урал" заметили припаркованный автомобиль с включённой  аварийной сигнализацией.

Полицейские остановились и выяснили, что у водителя автомобиля  закончилось топливо. Инспекторы оперативно помогли мужчине добраться до ближайшей автозаправочной станции.

Водитель поблагодарил полицейских, после чего продолжил свой путь, а госавтоинспекторы вернулись на маршрут патрулирования.

Теги: БДД

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