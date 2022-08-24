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В Сергиевске 27 августа откроется пятый юбилейный Яблочный фест
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В Сергиевске 27 августа откроется пятый юбилейный Яблочный фест

24 августа 2022 14:18
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Гости снова окажутся в центре сочных событий и примут участие в конкурсах и мастер-классах.

В Сергиевске, яблочной столице губернии, 27 августа в 14:00 на Центральной городской площади откроется пятый юбилейный Яблочный фест. Гости снова окажутся в центре сочных событий и примут участие в конкурсах и мастер-классах, организованных при поддержке министерства культуры Самарской области. На творческих аллеях каждый найдет для себя интересные и вкусные занятия.

Яблочный фест за годы проведения стал традиционным и одним из самых вкусных и творческих праздников. Он посвящен новому урожаю самарских яблок. Сергиевский район не случайно стал родиной феста, ведь именно здесь расположено одно из старейших садоводческих хозяйств губернии – плодово-ягодная компания "Сургутское", где более 90 лет выращиваются летние, осенние и зимние яблоки. Появляются новые сорта, внедряются современные технологии.

Яблоко – уникальный продукт. Его можно есть свежим, сушить, мочить, варить всевозможные варенья и компоты, использовать как начинку для выпечки. Родное яблоко остается самым популярным, а новый урожай всегда радость.

Конкурсы, мастер-классы, подарки и пестрая ярмарка с лучшими яблоками губернии – в этом году организаторам, как всегда, есть чем потчевать гостей.

На фестивале развернутся несколько площадок-аллей. Среди главных - "Яблочное ассорти", где выступят творческие коллективы и участники яблочных конкурсов - детского рисунка, состязания садоводов-любителей, кулинарных поединков яблочных блюд, "яблочная проба" для дизайнеров и мастеров рукоделия.

На аллее поселений "Яблочный разгуляй" участники презентуют лучшие садово-огородные достижения своих поселений, в том числе угощения из яблок и ягод для всех желающих.

В "Яблочном саду" – аллее садоводов – профессионалы своего дела проведут презентацию сортов яблонь и мастер-классы по выращиванию плодов.

В аллее мастеров "Эх, яблочко!" откроется выставка-продажа изделий. Дети отлично проведут время на спортивно-игровой аллее "Молодильные яблочки", сообщает sovainfo.ru.

 

 Фото: Правительство Самарской области

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