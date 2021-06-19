В семи районах Самарской области введен четвертый класс пожарной опасности лесов

109

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, в нескольких городах и районах региона введен четвертый класс пожарной опасности. Временно запрещено посещать леса в Сызрани, Октябрьске, Волжском, Приволжском, Сызранском и Шигонском районах, а также в столице губернии.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, при четвертом классе пожарной опасности не только действует запрет на посещение лесов, но и увеличивается вероятность возникновения природных пожаров, а также возгорания мусора, сухой травы из-за неосторожного обращения с огнем.



Напомним, что на территории Самарской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, поджигать траву на дачных участках или в лесу, а также сжигать мусор, сообщает Сова.инфо.



В региональном ГУ МЧС России отметили:

- Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно). При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01".