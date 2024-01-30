В селе Приволжье полицейские провели занятие по ПДД в детском саду

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Сотрудниками Госавтоинспекции по Приволжскому району проведено занятия по Правилам дорожного движения в детском саду "Теремок" села Приволжье.

Цель данного мероприятия - закрепить названия дорожных знаков; вспомнить, как нужно переходить дорогу; зачем нужны световозвращатели на одежде; для чего нужны детский кресла в автомобиле; расширить кругозор воспитанников о правилах дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения.



В ходе занятия ребятам было рассказано о правилах поведения на дороге и как важно их соблюдать. Занятие началось с решения задач по правилам дорожного движения. Далее ребята повторили правила перехода проезжей части дороги, поведении в транспорте и конечно о важности применения световозвращающих элементов.



Проведение занятий с детьми детских садов способствует закреплению у маленьких участников дорожного движения навыков безопасного поведения на улице. Поскольку дорожной грамоте лучше учить детей самого раннего детства.

Фото: ГИБДД Самарской области