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В селе Тимофеевка полицейские и общественники провели со школьниками познавательное мероприятие

20 сентября 2023 19:48
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Мероприятие приурочено ко Дню общественно полезного человека.

Мероприятие приурочено ко Дню общественно полезного человека.

День общественно полезного человека - это хорошая возможность для каждого прийти к кому-нибудь на помощь или сделать что-то полезное. Именно в этот день, 20 сентября, представители Общественного совета при О МВД России по Ставропольскому району совместно с сотрудниками полиции посетили школу с. Тимофеевка, где провели с ребятами познавательное мероприятие.

В начале встречи председатель Общественного совета Артем Медведев и полицейские пообщались с учащимися, уделив особое внимание губительному влиянию алкоголя, табака, никотиновых смесей, наркотических средств и психотропных веществ на молодой организм. Ребят призвали вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и общественно полезными делами.

Затем школьники, под чутким руководством общественников и полицейских, провели полезную работу и внесли вклад в озеленение и благоустройство своей школы, посадив несколько саженцев декоративных кустарников и деревьев.

Педагогический состав поблагодарил организаторов мероприятия, отметив, что ребята будут регулярно ухаживать за саженцами, и спустя несколько лет они увидят результат своего труда – деревья вырастут вместе с ними, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

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