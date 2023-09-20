В селе Тимофеевка полицейские и общественники провели со школьниками познавательное мероприятие

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Мероприятие приурочено ко Дню общественно полезного человека.



День общественно полезного человека - это хорошая возможность для каждого прийти к кому-нибудь на помощь или сделать что-то полезное. Именно в этот день, 20 сентября, представители Общественного совета при О МВД России по Ставропольскому району совместно с сотрудниками полиции посетили школу с. Тимофеевка, где провели с ребятами познавательное мероприятие.



В начале встречи председатель Общественного совета Артем Медведев и полицейские пообщались с учащимися, уделив особое внимание губительному влиянию алкоголя, табака, никотиновых смесей, наркотических средств и психотропных веществ на молодой организм. Ребят призвали вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и общественно полезными делами.



Затем школьники, под чутким руководством общественников и полицейских, провели полезную работу и внесли вклад в озеленение и благоустройство своей школы, посадив несколько саженцев декоративных кустарников и деревьев.



Педагогический состав поблагодарил организаторов мероприятия, отметив, что ребята будут регулярно ухаживать за саженцами, и спустя несколько лет они увидят результат своего труда – деревья вырастут вместе с ними, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО