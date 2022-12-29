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В селе Малый Каралык Большеглушицкого района появилась мобильная связь и Интернет

29 декабря 2022 15:47
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Сейчас в территорию устойчивого покрытия сигналом вошли и соседние населенные пункты.

Компания «Ростелеком» совместно с департаментом информационных технологий и связи Самарской области запустили в эксплуатацию базовую станцию мобильной связи стандарта 4G/LTE в поселке Малый Каралык Большеглушицкого района. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» национальной программы «Цифровая экономика».

Поселок Малый Каралык находится в 120 километрах от Самары. До начала работы базовой станции здесь не было устойчивой мобильной связи. Сейчас в территорию устойчивого покрытия сигналом вошли и соседние населенные пункты.

В том, как работает связь в селе, убедилась местная жительница Татьяна Андропова, которая в присутствии гостей и СМИ позвонила родственникам в Пензу. Видеосигнал оказался стабильным, а скорость мобильного интернета достигала 50 Мб/с.

«Я, сидя на своем диване, общаюсь по видео с сестрой, которая живет в Пензе. Это что-то удивительное, как будто мы друг друга повидали, такие эмоции! Раньше о таком нельзя было и мечтать, а чтобы, например, оплатить квитанцию через мобильное приложение, приходилось подниматься на насыпь, по которой проходит районная дорога». – поделилась эмоциями Татьяна Андропова.

Всего за 14 месяцев по федеральному проекту оператор обеспечил доступом к услугам связи 88 малых населенных пунктов губернии. Около 30 тысяч жителей сёл и деревень, где проживают от 100 до 500 человек, получили возможность пользоваться скоростным интернетом и голосовыми вызовами.

В течение 2022 года мобильной связью были обеспечены 13 малых населенных пунктов губернии.

«В канун Нового года, когда особенно хочется быть на связи с близкими, так приятно дарить клиентам возможность общения. Мы подключили к сети больше станций, чем планировали. Вместо пяти сёл доступ к Интернету в этом году получили тринадцать. А это значит, что поздравить своих близких с наступающим праздником по голосовой связи, в соцсетях и мессенджерах смогут еще четыре тысячи человек», – отметил директор Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Вячеслав Добрынин.

Напомним, о необходимости развития цифровизации Самарской области, в том числе, в малых населенных пунктах, неоднократно заявлял губернатор Дмитрий Азаров, отмечая, что сельские жители должны иметь равные права с городскими жителями к доступу в Интернет, чтобы пользоваться всеми электронными сервисами и услугами.

«Теперь все населенные пункты Большеглушицкого района, включенные в программу устранения цифрового неравенства, досрочно получили доступ к услугам связи. Программа «Устранение цифрового неравенства» дает возможность получать самые современные цифровые сервисы, требующие высоких скоростей передачи данных. Это позволит обеспечить в обозримой перспективе качественной связью и интернетом всю территорию Самарской области, каждый населенный пункт», – сказал заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

В этом году «Ростелеком» в рамках реализации программы построил на территории Самарской области около 330 километров оптики. Очередность подключения сёл и деревень к мобильной связи стандарта 4G/LTE определяют жители путем ежегодного голосования на Госуслугах. По результатам голосования в следующем году мобильная связь и Интернет появятся еще в 30 населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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