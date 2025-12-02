В САТОБ Народная артистка РФ Илзе Лиепа представит уникальный спектакль-концерт «Мой Чайковский»

4 декабря в Самарском академическом театре оперы и балета Народная артистка РФ Илзе Лиепа представит уникальный спектакль-концерт «Мой Чайковский».
Солисты главных театров России – Большого, Михайловского, театра «Кремлевский балет», Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д Шостаковича – представят фрагменты из знаменитых балетов, демонстрируя высочайшее мастерство.
Спектакль проходит в рамках «Волжских сезонов» - ежегодного проекта Благотворительного фонда Илзе Лиепе при поддержке Министерства культуры Самарской области.
Мероприятие благотворительное, билеты на концерт не продаются.
Фото: пресс-служба САТОБ