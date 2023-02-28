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В САТОБ 1 марта состоится чествование победительниц областной акции «Женщина года - 2022»

28 февраля 2023 15:53
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С каждым годом поднимается уровень требований для выхода в финал акции.

В Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича (малая сцена)САТОБ 1 марта состоится чествование победительниц областной акции «Женщина года - 2022».

Акция «Женщина года» проводится в 25-й раз.

Инициатор проведения акции РОО «Союз женщин Самарской области» при содействии и поддержке Правительства Самарской области и Федерации профсоюзов Самарской области.

Реализуемый в нашей стране национальный проект «Демография» в большей мере ориентирован на женщин. Женщина – мать и ей нужна финансовая поддержка при рождении ребенка. Женщина – работник в различных сферах экономики и ей нужна помощь в содействии занятости. Более половины старшего поколения в Самарской области – женщины, и они нуждаются во внимании и социальной поддержке. И в проектах «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни» женщины находятся в центре внимания. Но кроме обеспечения таким вниманием, женщинам очень важна и духовно-идеологическая поддержка, выраженная в частности в общественном признании. А это уже 25 лет реализуется через проведение акции «Женщина года».

С каждым годом поднимается уровень требований для выхода в финал акции. По итогам 2022 года в финал вышла 51 номинантка в номинациях: «Женщина – руководитель», «Женщина – специалист отрасли», «Женщина – общественный деятель», «Женщина – профсоюзный лидер», а также в этом году введена номинация «Женщина – Мать Солдата».

Номинанткам акции будут вручены Дипломы, цветы, ленты и подарки от Союза женщин Самарской области.

 

Фото:   ru.freepik.com

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