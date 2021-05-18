В Саратовской области торжественно открылась «Туриада – 2021»

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18 мая заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев принял участие в торжественной церемонии открытия Спортивно-туристского лагеря «Туриада».

В этом году на восьмую «Туриаду» собрались около 500 участников из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских соревнований и студенты вузов, обучающиеся по специальностям, связанным с организацией туристического бизнеса, а также тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры. Проживать участники лагеря традиционно будут в палаточном городке. Делегацию Самарской области представляют члены общественной организации «Самарская областная федерация спортивного туризма» под руководством Рафика Хакимова.

Открывая лагерь, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев отметил, что проведение «Туриады» на гостеприимной саратовской земле стало доброй традицией. Заместитель полпреда подчеркнул, что основная цель «Туриады», – развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов, формирование положительных жизненных установок для молодежи.

«Несмотря на пандемию, туристская жизнь в нашем округе не замерла. В непростых условиях нам удалось сохранить основные показатели. За год проведено 97 походов, на регулярной основе спортивным туризмом в округе занимается 87 219 человек. Имеются положительные результаты всероссийского уровня. Назову лишь последние из них – на первенстве страны по лыжному туризму первое командное место среди субъектов РФ завоевали спортсмены из республики Марий Эл. А чуть ранее спортсмены этого туристского региона выиграли командный зачет Чемпионата России по пешеходному туризму», – сказал Олег Машковцев.

Также заместитель полпреда отметил увеличение количества спортивно-туристических соревнований регионального и муниципального уровней, рост охвата молодежи, участвовавших в них, а также число обладателей спортивных разрядов.

Олег Машковцев выразил слова благодарности Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву и руководству региона за безупречную организацию «Туриады».

В этом году молодежь Приволжья ждут соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное и командное первенство), а также конкурс туристических маршрутов. Кроме того, в рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов.

В культурно-познавательную программу включены видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс знаний о туризме.

21 мая состоится торжественное закрытие Спортивно-туристского лагеря с участием полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова, передает пресс-служба ПФО.