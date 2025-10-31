В Самару привезли выставку «Кунсткамера» из Санкт-Петербурга!

В ТРЦ «Эль Рио» работает необычная выставка, от которой у многих пробегут мурашки по телу. Это «Анатомическая выставка кунсткамера», которую привезли из г. Санкт-Петербурга.
Цель выставки – наглядным примером показать, что происходит с человеческим организмом, на который обрушивается алкоголизм, наркомания и табакокурение.
Стоимость входных билетов:
- детский билет (до 13 лет включительно) – будний день 500 руб; выходной и праздничный день 550 руб.
- взрослый билет (с 14 лет включительно) – будний день 550 руб; выходной и праздничный день 600 руб.
- Льготный билет (пенсионеры, инвалиды, многодетные, участники СВО - взрослый билет) – будний день 500 руб; выходной и праздничный день 550 руб.
- дети инвалиды – бесплатно;
- фотосъёмка – бесплатно.
Ограничение по возрасту 6+
ТРЦ «Эль Рио» (1 этаж),
Адрес: Московское шоссе, 205
Режим работы:
ежедневно 11:00 - 20.00
В Самаре только с 29 сентября по 9 ноября 2025