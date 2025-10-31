В Самару привезли выставку «Кунсткамера» из Санкт-Петербурга!

137

В ТРЦ «Эль Рио» работает необычная выставка, от которой у многих пробегут мурашки по телу. Это «Анатомическая выставка кунсткамера», которую привезли из г. Санкт-Петербурга.

Цель выставки – наглядным примером показать, что происходит с человеческим организмом, на который обрушивается алкоголизм, наркомания и табакокурение.

Стоимость входных билетов:

- детский билет (до 13 лет включительно) – будний день 500 руб; выходной и праздничный день 550 руб.

- взрослый билет (с 14 лет включительно) – будний день 550 руб; выходной и праздничный день 600 руб.

- Льготный билет (пенсионеры, инвалиды, многодетные, участники СВО - взрослый билет) – будний день 500 руб; выходной и праздничный день 550 руб.

- дети инвалиды – бесплатно;

- фотосъёмка – бесплатно.

Ограничение по возрасту 6+

ТРЦ «Эль Рио» (1 этаж),

Адрес: Московское шоссе, 205

Режим работы:

ежедневно 11:00 - 20.00

В Самаре только с 29 сентября по 9 ноября 2025