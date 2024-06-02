В Самару на летний отдых прибыли ребята из города-побратима Снежное ДНР

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Ребята из города-побратима Снежное Донецкой народной республики отдохнут в оздоровительных лагерях Самарской области. Для них здесь будут организованы культурные и развлекательные мероприятия, экскурсии по губернии.



Самарская область третий год подряд принимает детей из Снежного. На железнодорожном вокзале Самары ребят встретили активисты "Молодой гвардии".



- Уже третье лето подряд мы встречаем детишек из города Снежное. Мы рады детям Донбасса! Будем организовывать для ребят спортивные и интеллектуальные игры, чтобы сделать их пребывание на Самарской земле еще более приятным, - рассказал глава регионального штаба Самарского реготделения "Молодой гвардии" Антон Родионов.

Фото: пресс-служба Правительства СО